Арестованные после ЧП с выстрелом в голову сотрудником ДПС причастны к другим преступлениям в Новосибирске

Установлена причастность обвиняемых в нападении на полицейских в Новосибирской области к другим преступлениям, сообщила 8 июня официальный представитель центрального аппарата СКР Светлана Петренко.
По ее словам, об этом стало известно в ходе расследования уголовного дела о происшествии в Мошковском районе. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 28 мая при задержании нарушителей сотрудник ДПС случайно выстрелил в голову 19-летнему Векилу Абдуллаеву, который скончался в больнице через два дня.
Теперь следователи получили данные о причастности двух обвиняемых Илькина Исмаилова и Руслана Курбанова к совершению в октябре 2020 года в Новосибирске хулиганства и грабежа.
"Обвиняемые и еще одно лицо в ответ на замечание из-за неправильно припаркованного на газоне автомобиля избили мужчину, причинив ему закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом костей носа и другие травмы. Кроме того, они требовали передать все имевшиеся у него деньги. По указанным фактам в феврале 2021 года управление МВД по Новосибирской области возбудило уголовное дело, однако в связи с неустановлением лиц, причастных к преступлению, его расследование было приостановлено, несмотря на наличие очевидных данных и технических возможностей для оперативного установления личностей нападавших", - рассказала Петренко.
Однако после того, как видео с места происшествия в Мошково появилось в Сети, потерпевший по делу опознал в Курбанове одного из нападавших.
Расследование возобновлено, уголовное дело передано в Следственный комитет.
"Уже проведено опознание Курбанова, у него изъята куртка, в которой он, предположительно, находился в момент нападения на потерпевшего. По ней проводится соответствующая экспертиза. Также назначена экспертиза по изъятой видеозаписи с камеры системы «Безопасный город», на которой зафиксированы обстоятельства нападения и автомобиль, принадлежащий Курбанову", - уточнила Светлана Петренко.
Будет дана правовая оценка действиям сотрудников МВД, на которых были возложены обязанности по расследованию преступления, совершенного в октябре прошлого года.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Исмаилова и Курбанова суд арестовал 5 июня на два месяца. А арестованного накануне старшего лейтенанта Александра Гусева за стрельбу при задержании выпустили из СИЗО под подписку о невыезде.