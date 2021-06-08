У вакцинированных мужчин больше шансов завести здоровое потомство, выяснили новосибирские ученые

В начале исследований по влиянию вакцины на организм стояла цель — выяснить механизм адаптации мужчин, сделавших прививку, к внешнему воздействию. Ранее уже было замечено, что люди, находящиеся в постоянном контакте с большим количеством вирусов, микробов, всевозможных паразитов имеют больший уровень рождаемости. Примером может стать сравнение демографической картины Индостана и Северной Европы.
В новосибирском Академгородке проводили исследование, чтобы понять как включается механизм усиленного воспроизводства у людей, подверженных большей паразитарной нагрузке. В качестве исследований была взята вакцинация мужских особей мышиного семейства.
«В основе вакцинации лежит схожий процесс, в организм попадает чужеродный белок, который распознает и вырабатывает антитела к нему», — пояснил профессор Михаил Мошкин - руководитель Центра генетических ресурсов ИЦиГ СО РАН, д.б.н.
После проведения экспериментов с мышами стало понятно, что никакого негативного влияния на плодовитость самцов не выявлено, скорее наоборот — от вакцинированных мышей потомства стало в три раза больше. Также стало понятно, что эмбрионы, зачатые от вакцинированных самцов, были крупнее обычных, от них не отказывались матери, как это часто бывает у мышей, когда самка не хочет выкармливать потомство. По аналогии с мышами можно говорить о переносе способности к лучшему воспроизведению потомства у вакцинированных животных и людей.
В настоящее время исследования продолжаются, пишет "Континент Сибирь".