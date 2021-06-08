У вакцинированных мужчин больше шансов завести здоровое потомство, выяснили новосибирские ученые
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
08.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

У вакцинированных мужчин больше шансов завести здоровое потомство, выяснили новосибирские ученые

8:20:286/8/2021Фото: ИЦиГ СО РАН
0

Как прививки воздействуют на способность к репродукции у мужчин, выясняли ученые новосибирского Академгородка.

Новосибирские ученые выяснили, как вакцинирование влияет на способность мужчин воспроизвести потомство

В начале исследований по влиянию вакцины на организм стояла цель — выяснить механизм адаптации мужчин, сделавших прививку, к внешнему воздействию. Ранее уже было замечено, что люди, находящиеся в постоянном контакте с большим количеством вирусов, микробов, всевозможных паразитов имеют больший уровень рождаемости. Примером может стать сравнение демографической картины Индостана и Северной Европы.

В новосибирском Академгородке проводили исследование, чтобы понять как включается механизм усиленного воспроизводства у людей, подверженных большей паразитарной нагрузке. В качестве исследований была взята вакцинация мужских особей мышиного семейства.

«В основе вакцинации лежит схожий процесс, в организм попадает чужеродный белок, который распознает и вырабатывает антитела к нему», — пояснил профессор Михаил Мошкин - руководитель Центра генетических ресурсов ИЦиГ СО РАН, д.б.н.

После проведения экспериментов с мышами стало понятно, что никакого негативного влияния на плодовитость самцов не выявлено, скорее наоборот — от вакцинированных мышей потомства стало в три раза больше. Также стало понятно, что эмбрионы, зачатые от вакцинированных самцов, были крупнее обычных, от них не отказывались матери, как это часто бывает у мышей, когда самка не хочет выкармливать потомство. По аналогии с мышами можно говорить о переносе способности к лучшему воспроизведению потомства у вакцинированных животных и людей.

В настоящее время исследования продолжаются, пишет "Континент Сибирь".

На 58-м году жизни умерла известная актриса
Неприятность для тех, кто сделал Covid-вакцину: что у них находят
Материнство в 53 года: радостная весть о Воробей после свадьбы
Народная артистка России трагически погибла в ДТП
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Материнство в 53 года: радостная весть о Воробей после свадьбы
Выпускница явилась в таком наряде, что пришлось вызывать полицию
Народная артистка России трагически погибла в ДТП
Если заметили у себя такое, не сомневайтесь - у вас был Covid
исследованиеплодовитостьвоздействие на мужчин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы верите в позитивное действие вакцины?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    У вакцинированных мужчин больше шансов завести здоровое потомство, выяснили новосибирские ученые
    8:20:28 6/8/2021
    У вакцинированных мужчин больше шансов завести здоровое потомство, выяснили новосибирские ученые
    Самые важные и сильные молитвы 19 июня 2021 для чтения дома на Родительскую субботу на Троицу
    8:20:15 6/8/2021
    Самые важные и сильные молитвы 19 июня 2021 для чтения дома на Родительскую субботу на Троицу
    Неизвестный упал с Бугринского моста на подроста и погиб в Новосибирске
    7:52:36 6/8/2021
    Неизвестный упал с Бугринского моста на подроста и погиб в Новосибирске
    Истребитель МиГ-29 по ошибке расстрелял из пушки самолет напарника на учениях
    7:39:52 6/8/2021
    Истребитель МиГ-29 по ошибке расстрелял из пушки самолет напарника на учениях
    С Днём друзей открытки очень красивые на 9 июня и яркие поздравления
    7:20:58 6/8/2021
    С Днём друзей открытки очень красивые на 9 июня и яркие поздравления
    Арестованные после ЧП с выстрелом в голову сотрудником ДПС причастны к другим преступлениям в Новосибирске
    7:20:51 6/8/2021
    Арестованные после ЧП с выстрелом в голову сотрудником ДПС причастны к другим преступлениям в Новосибирске
    Рабочая неделя с 14 по 18 июня 2021 будет сокращенной из-за Дня России, напомнили в Роструде
    7:01:14 6/8/2021
    Рабочая неделя с 14 по 18 июня 2021 будет сокращенной из-за Дня России, напомнили в Роструде
    В ожидании интима отдал 11 тыс. рублей. А потом пошел в полицию
    6:34:22 6/8/2021
    В ожидании интима отдал 11 тыс. рублей. А потом пошел в полицию
    Как исполнить свои желания в Новолуние 10 июня 2021 года: магический ритуал на желание в двойное астрономическое событие – будет затмение
    6:20:49 6/8/2021
    Как исполнить свои желания в Новолуние 10 июня 2021 года: магический ритуал на желание в двойное астрономическое событие – будет затмение
    ЧП в детском лагере "Чкаловец" Новосибирска: 30 заехавших на смену детей отправили по домам
    6:18:22 6/8/2021
    ЧП в детском лагере "Чкаловец" Новосибирска: 30 заехавших на смену детей отправили по домам