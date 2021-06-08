Телеведущий ток-шоу "Пусть говорят" Дмитрий Борисов попал в больницу с коронавирусом

Телеведущего Дмитрия Борисова, который работает на Первом канале и ведет передачу «Пусть говорят», положили в медицинское учреждение из-за заражения коронавирусом.
По поступившим сообщениям, в течение последних трех дней 35-летний генеральный продюсер АО «Первый канал. Всемирная сеть» чувствовал все симптомы коварной инфекции. В больницу его положили из-за того, что у Дмитрия есть хронические заболевания, которые могут осложнить течение болезни.
В 2020-2021 году на Первом канале переболело коронавирусом много телеведущих. Иван Ургант во время болезни самоизолировался у себя на даче и оттуда, совместно с Дмитрием Хрусталевым, проводил эфиры своей передачи «Вечерний Ургант», не пропустив ни одного дня.