Телеведущий ток-шоу "Пусть говорят" Дмитрий Борисов попал в больницу с коронавирусом
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Телеведущий ток-шоу "Пусть говорят" Дмитрий Борисов попал в больницу с коронавирусом

9:03:196/8/2021Фото: YouTube
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У 35-летнего генерального продюсера АО «Первый канал. Всемирная сеть» есть хронические заболевания, которые могут осложнить течение болезни. Поэтому его госпитализировали.

Дмитрий Борисов заболел коронавирусом

Телеведущего Дмитрия Борисова, который работает на Первом канале и ведет передачу «Пусть говорят», положили в медицинское учреждение из-за заражения коронавирусом.

По поступившим сообщениям, в течение последних трех дней 35-летний генеральный продюсер АО «Первый канал. Всемирная сеть» чувствовал все симптомы коварной инфекции. В больницу его положили из-за того, что у Дмитрия есть хронические заболевания, которые могут осложнить течение болезни.

В 2020-2021 году на Первом канале переболело коронавирусом много телеведущих. Иван Ургант во время болезни самоизолировался у себя на даче и оттуда, совместно с Дмитрием Хрусталевым, проводил эфиры своей передачи «Вечерний Ургант», не пропустив ни одного дня.

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