Опасное солнечное затмение в июне 2021 года: дата затмения и рекомендации от специалистов
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Опасное солнечное затмение в июне 2021 года: дата затмения и рекомендации от специалистов

9:20:566/8/2021Фото: Pixabay
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Все происходящее будет выглядеть, как бумеранг, которым к нам возвращаются наши плохие поступки. Впрочем и хорошие тоже.

затмение
Негативный день ожидает всех нас

Как вы помните, 26 мая текущего года, состоялось полное лунное затмение в момент Полнолуния. Такое событие, как полное затмение, случается редко. Специалисты по биоэнергетике сообщали, что этим событием был открыт коридор затмений, который можно считать кармическим.

Закрывает этот кармический коридор в новолуние 10 июня затмение солнца , которое будет кольцевым. Земля, Луна и Солнце встанут на одну линию и тень новой зарождающейся луны перекроет центральную часть солнечного диска. Видимым останется его огненный край.

Произойдут события в созвездии Тельца, что немного сгладит негативное влияние затмения.

Энергетические события солнечного затмения не будут мгновенными. Все мы просто будет наблюдать, как наша жизнь меняется и не сможет этого предотвратит. У кого-то перемены будут положительными в перспективе, у кого-то отрицательными. Все зависит от того, насколько ваша карма перегружена негативными поступками. Все происходящее будет выглядеть, как бумеранг, которым к нам возвращаются наши плохие поступки. Впрочем и хорошие тоже. Если вы жили правильно и честно - вам нечего опасаться.

Если же вам есть о чем сожалеть - рекомендуется исправить по возможности все ваши ошибки и проступки до 24 июня. В это время окончательно будет прекращено влияние солнечного затмения, которое будет 10 числа. Именно две недели будет тянуться его  действие. После 24 июня все итоги будут окончательно подведены и будет составлена ваша энергетическая программа на целых 18 лет вперед!

Что нельзя делать в солнечное затмение в новолунии 10 июня?

Строго не рекомендуется давать себе сильные физические нагрузки. Можно перегрузить организм и заболеть - энергия ваша пока на минимуме.

Не стоит сегодня вступать в брак, крестить малышей, заключать важные сделки и начинать новые дела.

Откажитесь от крупных приобретений.

Воздержитесь от язвительности, вспыльчивости, держите эмоции под контролем.

Нельзя выяснять отношения, утраивать разборки.

Запрещено смотреть на затмение невооруженным глазом. Имеется ввиду темное стекло. Можно получить ожог сетчатки. Все таки солнце - это не луна.

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