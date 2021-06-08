Пощечину Макрону дал мужчина на встрече французского президента с народом

Во Франции мужчина дал пощечину Макрону, сообщает телеканал BFMTV 8 июня. Президента Франции Эммануэля Макрона неизвестный мужчина ударил по щеке во время поездки главы республики в департамент Дром. Инцидент произошел после того, как Макрон посетил лицей в коммуне Тэн-л'Эрмитаж.
На распространившемся в соцсетях видео видно, что глава республики подошел к ожидавшим его людям на улице и взял за руку одного из мужчин. Однако тот другой рукой размахнулся и ударил президента по лицу.
Тут же вмешалась охрана и скрутила человека с бородой и в медицинской маске.
По данным телеканала BFMTV, в Елисейском дворце подчеркнули, что речь идет о попытке нанести пощечину. К лицу президента он якобы не прикоснулся. Полиция после инцидента задержала двух человек.
Во французском Национальном собрании назвали поступок мужчины неприемлемым и посчитали, что таким образом автор пощечины хотел «наделать шуму».
Депутат Эрик Кокерель заявил, что ударивший Макрона мужчина выкрикнул лозунг, популярный среди ультраправых монархистов. С таким же лозунгом на депутата напали несколько лет назад представители движения Action Française.