Пощечину Макрону дал мужчина на встрече французского президента с народом
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Пощечину Макрону дал мужчина на встрече французского президента с народом

8:32:416/8/2021Фото: Википедии
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На распространившемся в соцсетях видео видно, что глава республики подошел к ожидавшим его людям на улице и взял за руку одного из мужчин. Однако тот другой рукой размахнулся и ударил главу государства по лицу.

Инцидент произошел после того, как Макрон посетил лицей в коммуне Тэн-л'Эрмитаж


Во Франции мужчина дал пощечину Макрону, сообщает телеканал BFMTV 8 июня. Президента Франции Эммануэля Макрона неизвестный мужчина ударил по щеке во время поездки главы республики в департамент Дром. Инцидент произошел после того, как Макрон посетил лицей в коммуне Тэн-л'Эрмитаж.

На распространившемся в соцсетях видео видно, что глава республики подошел к ожидавшим его людям на улице и взял за руку одного из мужчин. Однако тот другой рукой размахнулся и ударил президента по лицу.

Тут же вмешалась охрана и скрутила человека с бородой и в медицинской маске.

По данным телеканала BFMTV, в Елисейском дворце подчеркнули, что речь идет о попытке нанести пощечину. К лицу президента он якобы не прикоснулся. Полиция после инцидента задержала двух человек.

Во французском Национальном собрании назвали поступок мужчины неприемлемым и посчитали, что таким образом автор пощечины хотел «наделать шуму».

Депутат Эрик Кокерель заявил, что ударивший Макрона мужчина выкрикнул лозунг, популярный среди ультраправых монархистов. С таким же лозунгом на депутата напали несколько лет назад представители движения Action Française.

 

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