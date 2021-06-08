МВД проверит "волокиту" при расследовании дела с участием друзей застреленного инспектором ДПС Абдуллаева в Новосибирске

Начальник главка МВД по Новосибирской области генерал-майором полиции Андрей Кульков назначил служебную проверку. Поводом стали публикации в СМИ о якобы волоките, допущенной полицейскими в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по заявлению гражданина о нападении у одного из домов по ул. Большевистской Новосибирска в октябре 2020 года.
Проверка должна оценить полноту принятых мер полицейскими в ходе расследования данного уголовного дела, сообщили вечером 8 июня в пресс-службе регионального управления МВД.
Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", вероятно, речь идет о сообщении официального представителя СКР Светланы Петренко.
"Будет дана правовая оценка действиям сотрудников МВД, на которых были возложены обязанности по расследованию преступления, совершенного в октябре прошлого года. Назначена экспертиза по изъятой видеозаписи с камеры системы «Безопасный город», на которой зафиксированы обстоятельства нападения и автомобиль, принадлежащий Курбанову", - заявила она во вторник, комментируя ход расследования уголовного дела о нападении на полицейских 28 мая 2021 года в Мошково. При задержании нарушителей сотрудник ДПС случайно выстрелил в голову 19-летнему Векилу Абдуллаеву, который скончался в больнице через два дня.
По ее словам, следователи получили данные о причастности двух обвиняемых Илькина Исмаилова и Руслана Курбанова к совершению в октябре 2020 года в Новосибирске хулиганства и грабежа.
"Обвиняемые и еще одно лицо в ответ на замечание из-за неправильно припаркованного на газоне автомобиля избили мужчину, причинив ему закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом костей носа и другие травмы. Кроме того, они требовали передать все имевшиеся у него деньги. По указанным фактам в феврале 2021 года управление МВД по Новосибирской области возбудило уголовное дело, однако в связи с неустановлением лиц, причастных к преступлению, его расследование было приостановлено, несмотря на наличие очевидных данных и технических возможностей для оперативного установления личностей нападавших", - рассказала Петренко.
После того, как было опубликовано видео с места происшествия в Мошково, потерпевший по делу опознал Курбанова, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".