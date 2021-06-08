Убийцу жены главврача Искитима Людмилы Кайгородовой поймали в Томске, где он таким же образом расправился с жертвой
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
08.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Убийцу жены главврача Искитима Людмилы Кайгородовой поймали в Томске, где он таким же образом расправился с жертвой

11:08:156/8/2021Фото: МВД
0

Известно, что перед совершением преступления он тщательно изучал место, распорядок дня потерпевших, проникал в помещения путем вскрытия пластиковых окон. Скоро его этапируют в Новосибирск.

Обвиняемый в двух убийствах Дмитрий Казаков 1972 года рождения задержан

Сотрудники уголовного розыска главка МВД по Новосибирской области с оперативниками из Томска и криминалистами СКР задержали обвиняемого в убийстве жены главврача ЦГБ Искитима Людмилы Кайгородовой. Об этом сообщили в региональном полицейском ведомстве 8 июня.  Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" ее жестоко убили в собственном доме в конце сентября 2020 года. Преступник украл из коттеджа все самое ценное.

Он был объявлен в федеральный розыск. Наконец, спустя 8 месяцев оперативники обнаружили вещественные доказательства. А именно одежду, в которой, предположительно, злоумышленник совершил преступление. Кроме того, нашли приспособления, с помощью которых он проник в дом Кайгородовых.

В Томске произошло аналогичное преступление, сообщили в МВД. На этот раз жертвой оказался 60-летний мужчина. У него после убийства похитили сейф, в котором находились деньги.

Как только поступила информацию из Томска, туда немедленно выехали новосибирские оперативники.

"Фигурант был задержан при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Им оказался 49-летний житель Новосибирской области, ранее судимый за убийство и разбой", - рассказала 8 июня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Известно, что перед совершением преступления он тщательно изучал место, распорядок дня потерпевших, проникал в помещения путем вскрытия пластиковых окон. Вероятно, он проследил, что уехавший на охоту супруг убитой Алексей Кайгородов не вернулся вечером 26 сентября.

СКР по Новосибирской и Томской областям возбудили уголовные дела по ст. 105 УК РФ. Предположительно, скоро обвиняемого этапируют в Новосибирск.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в убийстве Людмилы Кайгородовой подозревали  48-летнего уроженца Искитима Дмитрия Казакова. Он уже фигурировал в криминальных сводках - в марте 2012 года он ограбил искитимскую почту. Напал на сторожа и забрали более 5 млн рублей. Деньги предназначались для выплаты пенсий. Подозреваемого задержали на следующий день. В августе 2012-го Казакова приговорили к семи годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Людмилу Кайгородову, как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", зверски убили в ночь на 27 сентября 2020 года. 66-летнюю женщину связали, пытали, а потом зарезали в собственном коттедже. Тело погибшей женщины обнаружил ее супруг Алексей Кайгородов, вернувшийся с охоты.

Резонансное дело об убийстве в Искитиме взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Весь мир узнал, что ждет Путина уже 21 июня
«Смертный приговор» для Украины и Польши: что решили США
Норкин выдал шутку про Собчак и заболевшего бобра
Сдаете квартиру - готовьтесь к штрафу: о чем предупредили россиян
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Бывший командир «Азова» поведал о деяниях Протасевича в Донбассе
Суд вынес вердикт по делу ПФР против Максима Галкина
Шестикратный чемпион мира умер в возрасте 30 лет
«Отвратительные люди»: у дочери Немцова огромные проблемы
приговорубийствазадержалифедеральный розыск
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Его нельзя выпускать на свободу?

    Аноним, 8 июня 2021 11:41:30
    Пора вводить для таких смертную казнь. Думцы всё никак не решатся.
    0
    0
    Ответить

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как правильно поливать садовые деревья в июне?
11:20:03 6/8/2021
Как правильно поливать садовые деревья в июне?
Убийцу жены главврача Искитима Людмилы Кайгородовой поймали в Томске, где он таким же образом расправился с жертвой
11:08:15 6/8/2021
Убийцу жены главврача Искитима Людмилы Кайгородовой поймали в Томске, где он таким же образом расправился с жертвой
Что обязательно нужно сделать в Новолуние 10 июня 2021 года. Особенности дня и главная уникальность
10:20:26 6/8/2021
Что обязательно нужно сделать в Новолуние 10 июня 2021 года. Особенности дня и главная уникальность
Власти Украины исключили русских из числа коренных жителей
9:57:07 6/8/2021
Власти Украины исключили русских из числа коренных жителей
Предсказания Ванги на 2021: мощное цунами, конец света и лечение рака
9:44:24 6/8/2021
Предсказания Ванги на 2021: мощное цунами, конец света и лечение рака
Высокую смертность от коронавируса в России отметил Минздрав
9:38:05 6/8/2021
Высокую смертность от коронавируса в России отметил Минздрав
Дочь-подросток умерла от страсти к жевательной резинке, уверена мать
9:34:32 6/8/2021
Дочь-подросток умерла от страсти к жевательной резинке, уверена мать
Подруга смертельно отравила шестью флаконами глазных капель "Визин" подругу
9:29:43 6/8/2021
Подруга смертельно отравила шестью флаконами глазных капель "Визин" подругу
МВД проверит "волокиту" при расследовании дела с участием друзей застреленного инспектором ДПС Абдуллаева в Новосибирске
9:24:06 6/8/2021
МВД проверит "волокиту" при расследовании дела с участием друзей застреленного инспектором ДПС Абдуллаева в Новосибирске
Опасное солнечное затмение в июне 2021 года: дата затмения и рекомендации от специалистов
9:20:56 6/8/2021
Опасное солнечное затмение в июне 2021 года: дата затмения и рекомендации от специалистов