Убийцу жены главврача Искитима Людмилы Кайгородовой поймали в Томске, где он таким же образом расправился с жертвой

Сотрудники уголовного розыска главка МВД по Новосибирской области с оперативниками из Томска и криминалистами СКР задержали обвиняемого в убийстве жены главврача ЦГБ Искитима Людмилы Кайгородовой. Об этом сообщили в региональном полицейском ведомстве 8 июня. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" ее жестоко убили в собственном доме в конце сентября 2020 года. Преступник украл из коттеджа все самое ценное.
Он был объявлен в федеральный розыск. Наконец, спустя 8 месяцев оперативники обнаружили вещественные доказательства. А именно одежду, в которой, предположительно, злоумышленник совершил преступление. Кроме того, нашли приспособления, с помощью которых он проник в дом Кайгородовых.
В Томске произошло аналогичное преступление, сообщили в МВД. На этот раз жертвой оказался 60-летний мужчина. У него после убийства похитили сейф, в котором находились деньги.
Как только поступила информацию из Томска, туда немедленно выехали новосибирские оперативники.
"Фигурант был задержан при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Им оказался 49-летний житель Новосибирской области, ранее судимый за убийство и разбой", - рассказала 8 июня официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Известно, что перед совершением преступления он тщательно изучал место, распорядок дня потерпевших, проникал в помещения путем вскрытия пластиковых окон. Вероятно, он проследил, что уехавший на охоту супруг убитой Алексей Кайгородов не вернулся вечером 26 сентября.
СКР по Новосибирской и Томской областям возбудили уголовные дела по ст. 105 УК РФ. Предположительно, скоро обвиняемого этапируют в Новосибирск.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в убийстве Людмилы Кайгородовой подозревали 48-летнего уроженца Искитима Дмитрия Казакова. Он уже фигурировал в криминальных сводках - в марте 2012 года он ограбил искитимскую почту. Напал на сторожа и забрали более 5 млн рублей. Деньги предназначались для выплаты пенсий. Подозреваемого задержали на следующий день. В августе 2012-го Казакова приговорили к семи годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Людмилу Кайгородову, как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", зверски убили в ночь на 27 сентября 2020 года. 66-летнюю женщину связали, пытали, а потом зарезали в собственном коттедже. Тело погибшей женщины обнаружил ее супруг Алексей Кайгородов, вернувшийся с охоты.
Резонансное дело об убийстве в Искитиме взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.