Календарь дачника на 9 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
09.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Календарь дачника на 9 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?

9:20:576/9/2021Фото: pixabay
0

Считается самым тяжелым днем лунного цикла. В этот день земля перестает дышать, замирают почти все процессы, происходящие в растениях.

Календарь дачника на 8 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?

Сегодня 09 июня 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 29 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака БлизнецыПроцент освещенности Луны составляет 1%. Восход Луны в 03:13, а закат в 20:22.

Хронология лунных дней


  • 28 лунный день c 02:57 08.06.2021 по 03:13 09.06.2021
  • 29 лунный день c 03:13 09.06.2021 и до следующего дня

Луна в знаке зодиака Близнецы (±)

Луна в знаке Близнецы. Малоплодородный знак, но более плодородный, чем Водолей, Лев и Овен. Растения, посеянные и посаженные под этим знаком, не имеют ярко выраженного вкуса и запаха, будут иметь неустойчивый стебель, требующий опоры.

Посев и посадка в эти дни способствует образованию мощной корневой системы. Однако лучше не сеять и не сажать — урожай будет неважным.

Благоприятно в близнецах:


  • посев и посадка дынь, вьющихся растений, а также тех растений, которые имеют усы, таких как: дыни, земляника, фасоль и горох;
  • посадка и посев ампельных и декоративных растений со свисающими, стелющимися или ползучими стеблями;
  • рыхление без полива, окучивание, прореживание всходов, прополка;
  • опрыскивание от вредителей и болезней;
  • обрезка усов у земляники, удаление поросли, формирование, санитарная прочистка, пасынкование, прищипка и прививка;
  • уборка на долгое хранение плодов и корнеплодов, включая картофель;
  • уборка зерновых культур, заготовка цветков, сбор лекарственных трав, сбор плодов на семенники и семян лекарственных растений, выкопка луковиц и клубней;
  • срезание цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;
  • сенокос;
  • покос газонов, чтобы трава медленно отрастала;
  • заготовка дров;
  • выкопка луковиц и клубней;
  • заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина;
  • выпечка.

Возможны в Близнецах посев, посадка, пересадка и укоренение черенков культур:


  • кустарниковых и вьющихся растений: лианы, пассифлора, плющ и др.;
  • овощных: бобовые, капуста (брокколи, кольраби, пекинская, савойская, цветная), перец горький, редис;
  • пряно-зеленых: валериана, мята, петрушку, фенхель, шпинат;
  • плодово-ягодных: дыни, виноград, земляника, лимонник;
  • цветов: душистый горошек, ландыш, пассифлора, роза;
  • комнатных растений: аспарагусы (густоцветковый, Мейера, перистый, спаржевый), зебрина, каллизия изящная, перистые пальмы (финик канарский, кокос Ведделя), сеткреазия пурпурная, традесканции, хлорофитум хохлатый, цианотис кьюсский.

Не благоприятно в близнецах:


  • посадка и пересадка травянистых растений.

29 лунный день (−)

9 июня 2021 года в 12:00 — 29 лунный день. Считается самым тяжелым днем лунного цикла. В этот день земля перестает дышать, замирают почти все процессы, происходящие в растениях. Вся жизненная сила и энергия растений концентрируется в корнях и у основания стебля и ствола.

Рекомендуется в 29 лунный день:


  • обрезка деревьев и кустарников с целью удаления поврежденных, больных и засохших ветвей;
  • опрыскивание растений от вредителей и сорняков.

Не рекомендуется в 29 лунный день:


  • посадка, прививка;
  • рыхление, копание;
  • работа с корнями растений.

Убывающая Луна (±)

Луна находится в фазе Убывающая Луна. Активность жизненной энергии и соков направлена от листьев к центру, а так же повышается давление в подземной части растений.

Корни более хрупки и чувствительны по сравнению с стеблем растений, поэтому повреждение их в этот период может пагубно сказаться на растениях.

На убывающей Луне происходит активный рост корней и подземных частей растений, а рост надземных приостанавливается. Надземная часть в этот период слабо реагирует на повреждения.

В это время поливать необходимо намного реже, т.к. растения выпивают меньше воды.

На убывающей Луне благоприятно:


  • посев и посадка корнеплодов, луковичных, бобовых, картофеля;
  • прореживание всходов, уничтожение сорняков и вредителей;
  • обрезка растений для замедления роста побегов;
  • обрезка усов земляники;
  • выкопка цветочных луковиц, клубнелуковиц и клубней на хранение;
  • срезка цветов, предназначенных для долгих перевозок и хранения;
  • сбор урожая для длительного хранения;
  • заготовки впрок: сушка овощей и фруктов, варка варенья, консервирование с термообработкой;
  • допускается органическая подкормка, но только корневая.

Источник: mirkosmosa.ru

На 58-м году жизни умерла известная актриса
Если заметили у себя такое, не сомневайтесь - у вас был Covid
Выпускница явилась в таком наряде, что пришлось вызывать полицию
Даже спустя года можно узнать, был ли у вас Covid: 3 признака
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Ответ Родниной на жесткую критику ее работы в Госдуме
Решилась судьба человека, публично оскорбившего Лукашенко
Посол ОАЭ в России рассказал правду о вакцине «Спутник V»
Россиянка отдохнула в Египте и описала поездку одной фразой
дачалунный календарькалендарь дачника
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Хорошего урожая!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Календарь дачника на 9 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    9:20:57 6/9/2021
    Календарь дачника на 9 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    БердскЖестокое ДТП в Бердске: Hyundai Solaris, ВАЗ-2106 и машина "Яндекс- Такси" ударились на трассе Р-256 и создали пробку
    9:02:45 6/9/2021
    Жестокое ДТП в Бердске: Hyundai Solaris, ВАЗ-2106 и машина "Яндекс- Такси" ударились на трассе Р-256 и создали пробку
    СК показал видео из Томска с задержанием убийцы жены главврача ЦГБ Искитима Людмилы Кайгородовой
    8:56:26 6/9/2021
    СК показал видео из Томска с задержанием убийцы жены главврача ЦГБ Искитима Людмилы Кайгородовой
    Какой сегодня церковный праздник 9 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:06 6/9/2021
    Какой сегодня церковный праздник 9 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 9 июня 2021 в России и мире
    7:40:38 6/9/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 9 июня 2021 в России и мире
    9 июня - Международный день архивов: поздравления и открытки на 9 июня
    7:20:30 6/9/2021
    9 июня - Международный день архивов: поздравления и открытки на 9 июня
    БердскПогода в Бердске 9 июня: почему сегодня по народным приметам запрещено мести пол
    6:30:14 6/9/2021
    Погода в Бердске 9 июня: почему сегодня по народным приметам запрещено мести пол
    БердскСильная магнитная буря ударит по метеопатам 9 июня 2021: Какое влияние она окажет на человека
    5:45:52 6/9/2021
    Сильная магнитная буря ударит по метеопатам 9 июня 2021: Какое влияние она окажет на человека
    Добрые открытки с Днём друзей 9 июня и дружные поздравления
    5:30:29 6/9/2021
    Добрые открытки с Днём друзей 9 июня и дружные поздравления
    Новое исследование: есть диета, которая помогает избежать рака молочной железы
    4:00:41 6/9/2021
    Новое исследование: есть диета, которая помогает избежать рака молочной железы