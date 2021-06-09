Добрые открытки с Днём друзей 9 июня и дружные поздравления
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Добрые открытки с Днём друзей 9 июня и дружные поздравления

5:30:296/9/2021Фото: 100cards.ru
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Посвященный друзьям день имеет постоянную дату и ежегодно празднуется 9 июня .

День друзей

Без друзей нам очень грустно,
Ведь без них судьба скучна,
Поздравляю с важной датой,
Мои лучшие друзья!

Я желаю, чтобы дружба
Наша стала бесконечной,
Я желаю, чтобы в жизни
У вас было все чудесно!

Чтоб собрались вместе с вами
Этак лет хоть через сто,
Будьте вечно вы здоровы
И живите хорошо!

День друзей

Поздравляю с днём друзей!
Жить желаю веселей,
Наслаждаться каждым днём,
В деле ждать успех в любом.

Пусть мечта не подведёт,
Счастье в дом скорей придёт,
Радость дарит каждый миг
В делах твоих в любых!

День друзей

Дорогие друзья, в этот час
Я спасибо хочу вам сказать!
Очень ценен каждый из вас,
Лучше в мире друзей не сыскать!

Вы добры и отзывчивы очень,
С вами дружба прекрасна, легка!
Вам могу позвонить даже ночью,
И от вас всегда жду я звонка!

Буду тесно дружить с вами вечно,
Ведь нет дружбы на свете дороже!
С вами мне повезло и, конечно,
Я надеюсь, что вам со мной тоже!

День друзей

С днем друзей спешу я вас поздравить,
Ну и конечно, от сердца пожелать,
Знать с друзьями искреннюю радость
И всегда друг другу помогать!

Проводить с друзьями время с толком,
Не оставлять никого в беде,
Быть на веки самым лучшим другом,
Каких не сыщешь никогда нигде!

День друзей

Источник: 100cards.ru, pozdravok.ru

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