Добрые открытки с Днём друзей 9 июня и дружные поздравления

Без друзей нам очень грустно,
Ведь без них судьба скучна,
Поздравляю с важной датой,
Мои лучшие друзья!
Я желаю, чтобы дружба
Наша стала бесконечной,
Я желаю, чтобы в жизни
У вас было все чудесно!
Чтоб собрались вместе с вами
Этак лет хоть через сто,
Будьте вечно вы здоровы
И живите хорошо!
Поздравляю с днём друзей!
Жить желаю веселей,
Наслаждаться каждым днём,
В деле ждать успех в любом.
Пусть мечта не подведёт,
Счастье в дом скорей придёт,
Радость дарит каждый миг
В делах твоих в любых!
Дорогие друзья, в этот час
Я спасибо хочу вам сказать!
Очень ценен каждый из вас,
Лучше в мире друзей не сыскать!
Вы добры и отзывчивы очень,
С вами дружба прекрасна, легка!
Вам могу позвонить даже ночью,
И от вас всегда жду я звонка!
Буду тесно дружить с вами вечно,
Ведь нет дружбы на свете дороже!
С вами мне повезло и, конечно,
Я надеюсь, что вам со мной тоже!
С днем друзей спешу я вас поздравить,
Ну и конечно, от сердца пожелать,
Знать с друзьями искреннюю радость
И всегда друг другу помогать!
Проводить с друзьями время с толком,
Не оставлять никого в беде,
Быть на веки самым лучшим другом,
Каких не сыщешь никогда нигде!
Источник: 100cards.ru, pozdravok.ru