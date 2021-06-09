Дизайнерские открытки с Вознесением Господним 10 июня и короткие поздравления для православных
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Дизайнерские открытки с Вознесением Господним 10 июня и короткие поздравления для православных

6:20:576/9/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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С Вознесением Господним сегодня. 10 июня 2021 года. поздравляют друг друга православные верующие.

Вознесение Господне

Сегодня праздник Великий,
Сегодня когда собой,
Искупил все грехи человечества,
Славный Иисус святой.
Так возрадуемся чуду,
Будем чтить его всегда,
Будем верить в его силу,
И уйдет от нас беда.

Вознесение Господне

Сегодня Вас и вашу семью,
Спешу поздравить со светлым днем,
Когда вознесся Иисус,
И растворился в небе голубом.
Для нас страдал,
Чтоб искупить грехи,
Так почитайте же его,
Его поступки велики.

Вознесение Господне

Святой праздник сегодня,
Вознесение Господне,
Проведем его вместе мы,
И отмолим наши грехи.
Пусть Иисус защищает вас,
От злых поступков, завистливых глаз,
Пусть он будет в каждой семье,
Окружать вас любовью везде.

Вознесение Господне

Мы празднуем с вами сегодня,
Святое Вознесение Господне,
Мы посылаем молитвы в небеса,
Устремляем туда глаза.
Мы хотим Бога за все благодарить,
За то, что он позволил нам жить,
За то что искупил наши грехи,
За все благодарим его мы.

Вознесение Господне

Источник: pozdravik.ru

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