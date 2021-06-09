Дизайнерские открытки с Вознесением Господним 10 июня и короткие поздравления для православных

Сегодня праздник Великий,
Сегодня когда собой,
Искупил все грехи человечества,
Славный Иисус святой.
Так возрадуемся чуду,
Будем чтить его всегда,
Будем верить в его силу,
И уйдет от нас беда.
Сегодня Вас и вашу семью,
Спешу поздравить со светлым днем,
Когда вознесся Иисус,
И растворился в небе голубом.
Для нас страдал,
Чтоб искупить грехи,
Так почитайте же его,
Его поступки велики.
Святой праздник сегодня,
Вознесение Господне,
Проведем его вместе мы,
И отмолим наши грехи.
Пусть Иисус защищает вас,
От злых поступков, завистливых глаз,
Пусть он будет в каждой семье,
Окружать вас любовью везде.
Мы празднуем с вами сегодня,
Святое Вознесение Господне,
Мы посылаем молитвы в небеса,
Устремляем туда глаза.
Мы хотим Бога за все благодарить,
За то, что он позволил нам жить,
За то что искупил наши грехи,
За все благодарим его мы.
Источник: pozdravik.ru