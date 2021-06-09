9 июня - Международный день архивов: поздравления и открытки на 9 июня
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9 июня - Международный день архивов: поздравления и открытки на 9 июня

7:20:306/9/2021Фото: 100cards.ru
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День архивов — памятная дата, установленная для привлечения внимания широкой общественности и лиц, принимающих решения, к достижениям и проблемам архивного дела.

Международный день архивов

Тишина и полки в ряд,
Здесь историю хранят!
Хочешь знать о чем нибудь?
В архив нужно заглянуть!
Здесь ответы на вопросы
Получают очень просто!
Всех работников его
Ждет сегодня торжество!

Международный день архивов

Чтоб не забыл никто и никогда,
Все то, что было с Родиной и с нами,
Архивы пронесут через года,
Вы убедится можете в том сами!
Историю здесь бережно хранят,
Стоят на полках прожитые годы,
Мы с днем архивов поздравляем всех ребят,
Что об архивах тех несут заботу!

Международный день архивов

Чтоб мы могли в любой момент
Найти какой то документ,
Чтобы прочесть его могли,
Сегодня мы в архив пришли.
На полках папки, в них – про все!
Вот, архивариус несет
Все то, что нужно нам с тобой!
Архивов день отметь с душой!

Международный день архивов

Мы день архивов отмечаем,
И всем, кто труд свой в них несет,
Мы от души всех поздравляем!
Пускай везде удача ждет.
Быстрей в архивах пусть поставят
Компьютеры на каждый стол,
Чтоб было легче вам в работе,
Тяжелой вашей, не простой!

Международный день архивов

Источник: 100cards.ru, pozdravik.ru

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