9 июня - Международный день архивов: поздравления и открытки на 9 июня

Тишина и полки в ряд,
Здесь историю хранят!
Хочешь знать о чем нибудь?
В архив нужно заглянуть!
Здесь ответы на вопросы
Получают очень просто!
Всех работников его
Ждет сегодня торжество!
Чтоб не забыл никто и никогда,
Все то, что было с Родиной и с нами,
Архивы пронесут через года,
Вы убедится можете в том сами!
Историю здесь бережно хранят,
Стоят на полках прожитые годы,
Мы с днем архивов поздравляем всех ребят,
Что об архивах тех несут заботу!
Чтоб мы могли в любой момент
Найти какой то документ,
Чтобы прочесть его могли,
Сегодня мы в архив пришли.
На полках папки, в них – про все!
Вот, архивариус несет
Все то, что нужно нам с тобой!
Архивов день отметь с душой!
Мы день архивов отмечаем,
И всем, кто труд свой в них несет,
Мы от души всех поздравляем!
Пускай везде удача ждет.
Быстрей в архивах пусть поставят
Компьютеры на каждый стол,
Чтоб было легче вам в работе,
Тяжелой вашей, не простой!
Источник: 100cards.ru, pozdravik.ru