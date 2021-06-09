Поздравления с Международным Днём аккредитации 9 июня
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09.06
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Поздравления с Международным Днём аккредитации 9 июня

9:40:046/9/2021Фото: pixabay.com
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Международный день аккредитации отмечается ежегодно 9 июня. Его справляют в России, Украине, Беларуси и других странах.

Международный день аккредитации

С международным днем аккредитации
Хочу поздравить вас, и пожелать
Везения и бесконечной радости,
Удачи и, конечно, процветать!
Для вас работа будет интересною –
Ведь вы всегда стараетесь сполна,
И в вашу честь сегодня речи лестные,
Пусть счастьем будет жизнь окружена!
Автор: Солдатова Мария

***

Поверьте, вы важнейшим делом заняты:
Вы нечто превращает в товар,
Причем на это государством наняты!
Без вас жизнь превратилась бы в кошмар!
Поэтому в этой краткой информации
Услышьте восхищения раскат:
С Международным днем аккредитации!
Примите праздничный сертификат!
Автор: Алексей Резников

***

Проверить достоверность информации
Можно лишь с помощью аккредитации.
Прошла проверку – значит можно доверять,
Сертификация поможет это доказать.
В международный день аккредитации
Желаем положительных проверок качества,
Карьерного роста, достатка стабильного,
Везения в делах, здоровья крепкого и сильного.
Автор: Юлия Струк

***

С международным днем аккредитации
Вас поздравляю как работника инстанции,
Которая проверяет качество и уровень доверия,
Не пропускает ничего, что вызвало малейшее сомнение.

Аккредитация нужна чтоб получить сертификат,
Такой уж установлен мировой стандарт.
Так пусть же качество будет всегда на высоте,
Чтоб обеспечить процветание стране.
Автор: Тетяна Жмурко

Источник: pozdrav.ru

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