"Здесь были все прежние губернаторы и полпреды": Новый мощный технопарк Бердска на месте экс-завода PepsiСo показал Александр Хамидуллин

Формирующийся Бердский ТехноПарк привлекает внимание многих жителей города. Яркое здание виднеется издали. Бердчан все больше и больше интересует, когда же откроется ТехноПарк, а если он уже открыт то, скоро ли появятся рабочие места. Директор предприятия Александр Хамидуллин рассказал читателям "Курьер. Среда. Бердск" обо всех планах и возможностях Бердского ТехноПарка, а также провел экскурсию.
Как стало известно, идея преобразования бывшего завода PepsiCo в ТехноПарк зародилась после покупки здания на торгах. Окончательное решение было принято после осмыслений с инвесторами и партнерами. За основу бралась идея технопарка Академгородка и Кольцово. О количестве финансов вложенных в создание проекта не сообщается. Однако пока сумма вложенных средств составляет менее 1 млрд рублей.
- Ранее здесь побывали все прежние губернаторы, все прежние полпреды. Они приезжали и после этого занимались поиском и привлечением инвесторов. Но ситуация была здесь настолько запутанная, что инвесторы не хотели сюда идти. Администрация Бердска всеми силами помогала нам запустить все то, что вы видите вокруг. От PepsiCo нам досталось 50 000 кв. метров площадей, административно-бытовой корпус, энергокорпус. За 1,5 года концепция менялась. Первоначальная концепция заключалась в промышленно-логистическом парке. Во время всей этой деятельности пришла трансформация идеи именно полноценного технопарка. Отмечу, что площадь Технопарка Академгородка составляет 110 тысяч квадратных метров, а у нас на сегодняшний день площадь более 70 тысяч квадратных метров. Запланирована постройка от 15 до 20 зданий по системе Built-to-suit. Все это определяет генплан. Здания будут разной этажности,- заявил Александр Хамидуллин.
Выяснилось, что в зданиях предполагается размещение опытных лабораторий, опытных мастерских. Как отметил директор ТехноПарка, на предприятии могут быть совмещены все зоны, кроме тех, которые выделяют вредные вещества. Руководство старается, чтобы у резидентов не было необходимости охранять свою площадку.
- Охрана периметра, пропускной режим въезда-выезда и входа-выхода - это задача и ответственность Бердского ТехноПарка,- сказал Хамидуллин.
В настоящее время объект уже функционирует. Четверо резидентов уже имеются. Один из них - компания с иностранным капиталом.
- Это проект на много лет. Он уже запущен. На данный момент мы ведем переговоры и с другими несколькими резидентами. Одни переговоры в стадии завершения, другие уже завершены. Одновременно идет ремонт старых помещений на территории бывшего химзавода и проектирование новых зданий. Часть территории химзавода уже присоединена к Бердскому ТехноПарку. По мере готовности ставим новые задачи,- произнес Александр Назымович.
Резиденты с которыми сотрудничает Бердский ТехноПарк являются компаниями международного уровня.
- Мы крайне неохотно ведем переговоры с компаниями регионального и даже федерального уровня. Что означает для нас компании "международного уровня?" - это компании, которые имеют торговые кооперации, либо экономические кооперации, либо научно-производственную кооперацию с зарубежными странами и дальним зарубежьем. Компания, которая работает с Казахстаном и с Украиной в наших глазах не попадает в категорию "международные". Те, с кем мы сейчас ведем переговоры имеют импорт, экспорт, обмен научными данными. Статус "международной" компания приобретает, когда у нее есть как минимум несколько стран, с которыми она взаимодействует. Имидж одной компании распространяется на всех соседей и наоборот. Все это вместе создает имидж ТехноПарка, который в свою очередь повышает репутацию каждого из резидента,- заметил директор предприятия.
Отмечается, что навстречу деловой, порядочной и хорошо капитализированной компании руководство ТехноПарка также может пойти. Прежде чем это сделать, нужно 10 раз подумать. У нового предприятия есть несколько особенностей.
- В Технопарке Академгородка почти нет производственных площадей. Растущим компаниям там становиться тесно. Мы предоставляем полную площадку с возможностью добавления площадей, достройки под каждого конкретного резидента. В Технопарке Академгородка обеспеченность автомобильными стоянками недостаточная и там просто иногда машину "ткнуть" некуда. У нас запланировано более 700 машиномест. Стоянки - это сейчас первоочередной фактор. Правда, взамен этого снижается количество газонов. Этим, к сожалению, пришлось пожертвовать. Для снега есть централизованное место. Там проходит ливневая канализация и есть специальные водосборы. Снегоотвал не стихийный, а организованный. Планируется четыре КПП. Соответственно на территории будет четыре въезда. На данный момент два уже существует, а два готовятся к запуску. Пропускная система в порядке. Все очень позитивно к этому относятся,- изрек Александр Назымович.
Особую красоту территории в 27 га будут придавать голубые ели. Высота их около 4 метров. В общей сложности, контракт заключен на 60 голубых елей и 70 шестиметровых кедров. Дороги будут проложены параллельно и перпендикулярно. Пока дороги засыпаны щебенкой. По мнению руководства, здесь создается благоприятная среда для всех.
- Будет зона отдыха и перекура. Здесь создается очень комфортная среда не только для рабочих и логистических сотрудников, а именно для научных сотрудников, для стартаперов. Стартаперы часто бывают от слова "проходимцы". Бывает смотришь - полный раздолбай. Начинаешь с человеком разговаривать, а он гений. Стартаперы - это не только ботаники. Это очень разнообразная публика,- с улыбкой произнес директор Хамидуллин.
Рабочих мест по расчетам экспертов в бердском ТехноПарке будет больше 1000. Однако, сам штат управляющей компании ТехноПарка почти укомплектован через службу занятости Бердска, "Авито" и других сайтов работ. Новые кадры потребуются резидентам.
Известно, что в скором времени, а точнее к середине зимы, появиться и второй корпус бердского ТехноПарка. Расположен он будет недалеко от ныне стоящего первого. В новом помещении будут офисы, зоны коворгинга и зоны кофе-брейков. Раньше в этих зданиях располагался бердский химзавод. Об открытии следующих корпусов "Курьер. Среда. Бердск" сообщит дополнительно.