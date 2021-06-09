Деньги богатых горожан спасли бюджет Бердска от ужасов пандемии коронавируса. Куда потратят 36 млн рублей, рассказываем
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
09.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Деньги богатых горожан спасли бюджет Бердска от ужасов пандемии коронавируса. Куда потратят 36 млн рублей, рассказываем

12:04:206/9/2021,Алиса ЕршоваФото: Алисы Ершовой
0

Депутаты утвердили перераспределение 36 миллионов рублей - более 15 из них пойдут на строительство автомобильных дорог.

Депутаты перераспределили деньги с НДФЛ. Коронавирусный кризис преодолен
Депутаты перераспределили деньги с НДФЛ. Коронавирусный кризис преодолен

На комитете совета депутатов по градостроительству, промышленности и предпринимательству, который прошел 8 июня в администрации Бердска, помимо вопросов, рассмотренных на прошлом комитете, прошло согласование бюджета города. Экономика начинает быстрыми темпами восстанавливаться после коронавирусного периода, как отметила глава управления финансов и налоговой политики Бердска Евгения Малышева. В результате в составленном на 2021 год бюджете наметились дополнительные средства, требующие перераспределения.

- За 4 месяца текущего года был пересчитан НДФЛ в сравнении с аналогичным периодом, и с условием темпов увеличения, мы можем предусмотреть 36 241 000 рублей дополнительных доход с налогов, - сообщила Евгения Малышева на заседании комитета Совета депутатов.

НДФЛ платят работодатели. Соответственно, если размер НДФЛ увеличился, значит, уменьшилась безработица, а заработки увеличились, что и привело к наличию дополнительных средств.

Полученные средства распределяются в разные области муниципального хозяйствования - например, более 15 миллионов рублей уйдет на ремонт автомобильных дорог в Бердске. Это наибольшая статья расходов излишков бюджета, на втором месте - 10 млн рублей, выделенных министерству социального развития Бердска. За эти деньги администрация починит и приведет в надлежащее состояние детские загородные лагеря - «Орбиту» и «Дубровино».

За 380 тыс. рублей будет проведена противопожарная обработка деревянного настила сцены в ДК «Родина» - на этом настояли пожарные. Наименьшие средства получит проект «Доступное жилье для молодых семей» - на это администрацией выделено 3,5 тысячи рублей и 2 тысячи на расходы, связанные с проведением в школах Бердска ОГЭ и ЕГЭ.

Комитет депутатов по промышленности и градостроительству прошел 8 июня
Комитет депутатов по промышленности и градостроительству прошел 8 июня

- Многое было выделено на благоустройство в части общественных пространств, то есть фактически у нас перераспределение экономии с общественных пространств на дворовые территории, - сказала Евгения Малышева на комитете Совета депутатов 8 июня.

Итоговые доходы города составили 3 401 446 400 рублей, то есть почти 3,5 миллиарда, однако даже этого недостаточно, и бюджет 2021 получится все равно дефицитным - расходы составят 3 515 213 500 рублей, то есть бюджетный дефицит составит чуть более 112 тысяч рублей.

Депутаты пытались выяснить, сколько денег не хватает для закрытия всех нужд учреждений, чтобы дороги были починены, в школах не было дефицита, кровля домов не протекала, а для детей сирот удалось бы купить квартиры, однако таких цифр Евгения Малышева не смогла назвать даже примерно, ссылаясь на то, что потребности растут в том же темпе, что и возможности.

В итоге дефицитный бюджет на 2021 год был утвержден депутатами, а один из них заметил, что бюджет Бердска дефицитный каждый год примерно на 60-70 миллионов рублей.

На 58-м году жизни умерла известная актриса
Выпускница явилась в таком наряде, что пришлось вызывать полицию
Если заметили у себя такое, не сомневайтесь - у вас был Covid
Даже спустя года можно узнать, был ли у вас Covid: 3 признака
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
На 58-м году жизни умерла известная актриса
Выпускница явилась в таком наряде, что пришлось вызывать полицию
Какие признаки сразу выдают, что человек часто выпивает
Материнство в 53 года: радостная весть о Воробей после свадьбы
бюджетдефицитсовет депутатовкомитетперераспределениеадминистрациябюджет на 2021 год
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

На что лучше всего было употребить эти средства?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскКак отметят День Новосибирска 27 июня 2021 года, рассказали в мэрии
    11:48:30 6/9/2021
    Как отметят День Новосибирска 27 июня 2021 года, рассказали в мэрии
    Новые штрафы придумали для шумных соседей по ночам в России
    11:35:10 6/9/2021
    Новые штрафы придумали для шумных соседей по ночам в России
    Названа популярная ошибка, которая может полностью "убить" ноутбук
    11:24:11 6/9/2021
    Названа популярная ошибка, которая может полностью "убить" ноутбук
    Можно ли работать на огороде 9 июня в Федорин день и почему это опасный день для женщин?
    11:20:13 6/9/2021
    Можно ли работать на огороде 9 июня в Федорин день и почему это опасный день для женщин?
    Стало известно, когда Россия возобновит полеты в Египет
    11:13:46 6/9/2021
    Стало известно, когда Россия возобновит полеты в Египет
    БердскНовые данные о зараженных коронавирусом в Бердске за сутки на 9 июня 2021
    11:12:31 6/9/2021
    Новые данные о зараженных коронавирусом в Бердске за сутки на 9 июня 2021
    БердскПрямая трансляция кольцеобразного солнечного затмения 10 июня 2021. Смотрите видео в 12.48 по Москве
    11:05:13 6/9/2021
    Прямая трансляция кольцеобразного солнечного затмения 10 июня 2021. Смотрите видео в 12.48 по Москве
    Пьяная мать высунула с балкона 3-летнюю дочку и раскачивала за майку: Новые подробности смерти малышки при падении с 6 этажа
    10:37:19 6/9/2021
    Пьяная мать высунула с балкона 3-летнюю дочку и раскачивала за майку: Новые подробности смерти малышки при падении с 6 этажа
    Суд восстановил в должности полицейского, которого уволили после спиритического сеанса с душой умершего свидетеля
    10:29:14 6/9/2021
    Суд восстановил в должности полицейского, которого уволили после спиритического сеанса с душой умершего свидетеля
    БердскNestle Purina подарила 200 тонн корма приютам бездомных кошек и собак в России. Скоро компания построит завод под Бердском
    10:24:10 6/9/2021
    Nestle Purina подарила 200 тонн корма приютам бездомных кошек и собак в России. Скоро компания построит завод под Бердском