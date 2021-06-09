Деньги богатых горожан спасли бюджет Бердска от ужасов пандемии коронавируса. Куда потратят 36 млн рублей, рассказываем

На комитете совета депутатов по градостроительству, промышленности и предпринимательству, который прошел 8 июня в администрации Бердска, помимо вопросов, рассмотренных на прошлом комитете, прошло согласование бюджета города. Экономика начинает быстрыми темпами восстанавливаться после коронавирусного периода, как отметила глава управления финансов и налоговой политики Бердска Евгения Малышева. В результате в составленном на 2021 год бюджете наметились дополнительные средства, требующие перераспределения.
- За 4 месяца текущего года был пересчитан НДФЛ в сравнении с аналогичным периодом, и с условием темпов увеличения, мы можем предусмотреть 36 241 000 рублей дополнительных доход с налогов, - сообщила Евгения Малышева на заседании комитета Совета депутатов.
НДФЛ платят работодатели. Соответственно, если размер НДФЛ увеличился, значит, уменьшилась безработица, а заработки увеличились, что и привело к наличию дополнительных средств.
Полученные средства распределяются в разные области муниципального хозяйствования - например, более 15 миллионов рублей уйдет на ремонт автомобильных дорог в Бердске. Это наибольшая статья расходов излишков бюджета, на втором месте - 10 млн рублей, выделенных министерству социального развития Бердска. За эти деньги администрация починит и приведет в надлежащее состояние детские загородные лагеря - «Орбиту» и «Дубровино».
За 380 тыс. рублей будет проведена противопожарная обработка деревянного настила сцены в ДК «Родина» - на этом настояли пожарные. Наименьшие средства получит проект «Доступное жилье для молодых семей» - на это администрацией выделено 3,5 тысячи рублей и 2 тысячи на расходы, связанные с проведением в школах Бердска ОГЭ и ЕГЭ.
- Многое было выделено на благоустройство в части общественных пространств, то есть фактически у нас перераспределение экономии с общественных пространств на дворовые территории, - сказала Евгения Малышева на комитете Совета депутатов 8 июня.
Итоговые доходы города составили 3 401 446 400 рублей, то есть почти 3,5 миллиарда, однако даже этого недостаточно, и бюджет 2021 получится все равно дефицитным - расходы составят 3 515 213 500 рублей, то есть бюджетный дефицит составит чуть более 112 тысяч рублей.
Депутаты пытались выяснить, сколько денег не хватает для закрытия всех нужд учреждений, чтобы дороги были починены, в школах не было дефицита, кровля домов не протекала, а для детей сирот удалось бы купить квартиры, однако таких цифр Евгения Малышева не смогла назвать даже примерно, ссылаясь на то, что потребности растут в том же темпе, что и возможности.
В итоге дефицитный бюджет на 2021 год был утвержден депутатами, а один из них заметил, что бюджет Бердска дефицитный каждый год примерно на 60-70 миллионов рублей.