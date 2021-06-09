Новое исследование: есть диета, которая помогает избежать рака молочной железы

Предварительное исследование показало, что женщины, чья диета, как правило, питает воспаление, могут иметь повышенный риск развития рака молочной железы.
Исследование, в котором приняли участие более 350 000 женщин, показало, что чем больше "провоспалительных" продуктов потребляют женщины, тем выше риск развития рака молочной железы, пишет medicalxpress.com.
Этот термин относится к продуктам, которые, как считается, способствуют хроническому низкосортному воспалению во всем организме-состоянию, вовлеченному в различные болезненные процессы.
По словам исследователей, полученные результаты не доказывают причинно-следственных связей. Но они добавляют доказательств того, что диета может повлиять на вероятность развития рака молочной железы.
Неудивительно, что провоспалительная диета полна обычных подозреваемых.
В нем много красного и обработанного мяса, сахара и насыщенных жиров, сказала Карлота Кастро-Эспин, ведущий исследователь исследования.
Этот тип диеты, по ее словам, может способствовать развитию рака молочной железы, потому что он способствует воспалению, а также потому, что ему не хватает продуктов, которые борются с воспалением.
Эти продукты тоже никого не удивляют. Они включают овощи, фрукты, бобовые, богатые клетчаткой зерна и "хорошие" ненасыщенные жиры.
Таким образом, результаты согласуются с общими рекомендациями по здоровому питанию, по словам Кастро-Эспина, аспиранта Каталонского института онкологии в Барселоне, Испания.
Она планирует представить результаты на этой неделе на ежегодном собрании Американского общества питания. Исследования, опубликованные на совещаниях, обычно считаются предварительными до тех пор, пока они не будут опубликованы в рецензируемом журнале.
Диетические привычки были связаны с риском развития многочисленных видов рака, в том числе рака молочной железы.
Марджори Маккалоу-старший научный руководитель эпидемиологических исследований в Американском онкологическом обществе. Она сказала: "Есть некоторые доказательства того, что рацион питания, богатый растительной пищей и более низким содержанием продуктов животного происхождения и рафинированных углеводов, связан с более низким риском развития рака молочной железы в постменопаузе."
Маккалоу добавил, что одно клиническое исследование—исследование, которое, как считается, дает самые убедительные доказательства,—показало преимущества традиционной средиземноморской диеты. Женщины, назначенные на диету (и снабженные оливковым маслом), имели более низкий риск развития рака молочной железы, чем те, кому было сказано сократить жир из своего рациона.
Средиземноморская диета обладает многими свойствами противовоспалительной - она богата рыбой, овощами, цельными злаками и хорошими жирами, а также низким содержанием красного мяса и обработанных продуктов.
Онкологическое общество не поддерживает какую-либо конкретную диету для снижения риска развития рака. Вместо этого он советует следовать "образцу здорового питания", который включает в себя большое количество растительной пищи и ограничения на сахар, рафинированное зерно и красное мясо.
Маккалоу, который не принимал участия в новом исследовании, сказал, что это подкрепляет этот совет.
Диета, конечно, влияет на массу тела, и считается, что ожирение повышает риск различных видов рака. Но, по словам Маккалоу, исследования показывают, что привычки в еде влияют на риск развития рака помимо их влияния на вес.
Воспаление может быть одним из путей, сказал Кастро-Эспин.
Для исследования она и ее коллеги использовали данные долгосрочного исследовательского проекта по диете и риску рака среди взрослых европейцев. Они сосредоточились на более чем 318 000 женщинах, которые с самого начала были свободны от рака молочной железы.
Исследователи присвоили каждой женщине оценку "воспалительного потенциала" ее рациона, основанную на питательных веществах и других соединениях в продуктах, которые она ела.
За 15 лет более 13 200 женщин были диагностированы с раком молочной железы. Этот риск был на 12% выше среди одной пятой женщин с наиболее воспалительной диетой, по сравнению с одной пятой, потреблявшей наименьшее количество провоспалительных продуктов.
Эта связь была сильнее среди женщин, у которых рак развился до менопаузы, а не после, сказал Кастро-Эспин.
Она отметила, что были приняты во внимание и другие факторы, в том числе вес тела, привычки к употреблению алкоголя и физические упражнения. И связь между воспалительными диетами и риском рака молочной железы все еще сохранялась.
Кастро-Эспин согласился с тем, что все это поддерживает существующие рекомендации по диете.
По словам Маккалоу, наряду со своими рекомендациями по выбору продуктов питания, онкологическое общество рекомендует ограничить употребление алкоголя. Употребление алкоголя связано с несколькими видами рака, включая опухоли молочной железы.
Группа также призывает людей поддерживать здоровый вес и регулярно заниматься физическими упражнениями—по крайней мере, от 150 до 300 минут умеренной активности, такой как быстрая ходьба, каждую неделю.