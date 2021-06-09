Сильная магнитная буря ударит по метеопатам 9 июня 2021: Какое влияние она окажет на человека
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Сильная магнитная буря ударит по метеопатам 9 июня 2021: Какое влияние она окажет на человека

5:45:526/9/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixabay.com
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В моменты быстротечных магнитных бурь люди становятся вспыльчивыми, агрессивными и несдержанными, эмоции перехлестывают через край, поэтому держите себя в руках и будьте доброжелательными с окружающими.

Сильная магнитная буря начнется в 18 часов 9 июня 2021 года
Сюжет: Магнитные бури. Метеозависимость
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Магнитная буря 9 июня 2021 года прогремит в вечерние часы. Раннее утро и весь день метеопаты могут не беспокоиться о влиянии внешних условий на своё здоровье. Начиная с 18 часов в магнитосфере Земли ожидается сильное возмущение, «качка» магнитного поля оценивается специалистами в районе 4 баллов, что по классификации магнитных бурь соответствует малой геомагнитной буре.

Поскольку магнитная буря будет непродолжительной и к полуночи утихнет, самым заметным окажется её влияние на психику человека. В вечернее время сложно говорить о начале каких-либо серьезных переговоров или деловых встреч, но если вы хотите поужинать и обсудить серьезные проблемы, в том числе личного характера, то встречу лучше планировать не на вечер 9 июня.

После 18 часов в среду лучше отдохните, посмотрите хороший фильм, почитайте книгу. Если есть возможность, то поработайте на даче, полейте цветы, просто погуляйте по лесу или на берегу у воды.
В моменты быстротечных магнитных бурь люди становятся вспыльчивыми, агрессивными и несдержанными, эмоции перехлестывают через край, поэтому держите себя в руках и будьте доброжелательными с окружающими.

Чтобы с легкостью пережить непродолжительную сильную магнитную бурю 9 июня, специалисты советуют метеозависимым людям:
- минимизировать физические нагрузки, больше отдыхать;
- очень хорошо спасают водные процедуры — душ, обливание, плавание;
- нормализуйте питание в пользу полезных продуктов, ешьте овощи и каши, пейте больше свежей воды;
- больше ходите пешком, во время ходьбы выполняйте упражнения дыхательной гимнастики;
- больше времени проводите на свежем воздухе, проветривайте помещения;
- укрепляйте нервную систему, займитесь медитацией, бросьте вредные привычки, откажитесь от зависимости от табака и алкоголя;
- оптимистичней смотрите на мир, помните, что всё пройдет и всё к лучшему.
Что могут чувствовать метеопаты в дни магнитных бурь:
- сильную головную боль:
- боли в области сердца;
- сильные скачки артериального давления;
- боли в суставах и спине;
- быструю утомляемость и слабость;
- затруднения в дыхании и одышку;
- приступы тоски и апатию, или напротив, возбуждение и злость.
Как борются за метеосвободу в период магнитных бурь наши читатели:
Елена Павловна, 56 лет:
- Ем мало, пью много воды, хожу пешком, стараюсь больше двигаться. Отдыхаю вечером после работы, просто лежу и ни о чем не думаю, слушаю музыку. Ни с кем не спорю, это помогает.
Виктор Евгеньевич, 48 лет:
- Стараюсь поплавать в бассейне, особенно хорошо утром, весь день чувствую лёгкость. Пью только воду, кофе перестал, даже утром пью стакан воды. Сердце не болит. В планах есть заняться йогой, пока делаю гимнастику.
Ольга Александровна, 51 год:
- Стараюсь прилечь, когда растет давление. Пью таблетки и наблюдаюсь у врача. Принимаю душ утром и вечером, ноги обливаю холодной водой. Стараюсь меньше есть и меньше нервничать. Все болезни от нервов.

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