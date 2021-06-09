Погода в Бердске 9 июня: почему сегодня по народным приметам запрещено мести пол
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Погода в Бердске 9 июня: почему сегодня по народным приметам запрещено мести пол

6:30:146/9/2021Фото: pixabay.com
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Также в этот день запрещены любые женские разговоры. Считается, что они могут навлечь беду.

Самая главная примета - ни в коем случае нельзя мести пол

В среду, 9 июня в Бердске погода будет теплой из без осадков. С температурой воздуха +14 градусов, которая к вечеру повысится на три градуса и закончится день с отметкой +17 градусов по столбику термометра. Ночью снова опустится прохлада до +12 по Цельсию. Также ожидаются небольшие порывы северо-восточного ветра до 4,4 м/с.

Поэтому можно смело гулять тем, кто не любит жаркую погоду. Но что не стоит делать в этот день, так это выметать мусор из избы, поскольку 9 июня будет отмечаться народный праздник - Федорин день, а выметать мусор, значит нарушить один из его запретов. Хотя не только этим известен Федорин день. У праздника интересная история. Он связан со святой Федорой, которая пострадала ради веры и любви в 304 - м году нашей эры. Поэтому с 9 июня связано очень много примет и суеверий.

Самая главная примета - ни в коем случае нельзя мести пол, так как под веник подлезает домовой, которого можно случайно вымести. Лучше всего задобрить защитника дома, поставив в печном углу горшок с кашей и несколькими монетами. Так можно привлечь к себе удачу в делах.

Также в этот день запрещены любые женские разговоры. Считается, что они могут навлечь беду. Любая сплетня или ссора может обойти всю деревню. По легенде, Федора следила за сплетницами из-за угла.

Кроме того, если на восходе солнца в воздухе царила духота, то жители деревень обязательно ждали дождя. Если небо затягивало облаками, но к вечеру тучи расходились, то следующий день обещал быть ясным и солнечным.

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