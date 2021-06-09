В Азербайджане сравнили смерть Абдуллаева от выстрела в голову инспектора ДПС под Новосибирском с убийством Флойда в США

Смерть Векила Абдуллаева в Новосибирской области на Кавказе сравнивают с убийством Джорджа Флойда в США. "Кавказский узел" опросил азербайджанских журналистов о том, что они думают о произошедшем и стереотипах об азербайджанцах.
Член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы, что трагедия, произошедшая в Мошковском районе под Новосибирском не отразятся на отношениях России и Азербайджана.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 28 мая инспектор ДПС Александр Гусев под Новосибирском при задержании случайно застрелил 19-летнего Векила Абдуллаева. Его спутники, ехавшие в одной машине, - Илькина Исмаилов и Руслан Курбанов арестованы на два месяца по обвинению в нападении на полицейских и оскорблении. Правоохранителя отпустили из-под стражи под подписку о невыезде.
5 июня на Change.org появилась петиция, обращенная к Путину, "Наказать убийцу Векила Абдуллаева".
"Мы возмущены тем, что по поручению главы Следственного комитета России Александра Быстрикина освобожден из-под стражи старший инспектор ГИБДД Новосибирской области Александр Гусев, смертельно ранивший 19-летнего азербайджанца Векила Абдуллаева", - говорится в обращении.
Факт освобождения полицейского вызвало возмущение азербайджанских политиков, правозащитников и журналистов, которые направили открытое письмо президенту России Владимиру Путину.
"Освобождение из-под стражи полицейского, превысившего свои полномочия, мы расцениваем не только как укрывательство и одобрение преступления, но и как поощрение для тех, кто страдает ксенофобией", - говорится в письме. Авторы раскритиковали высказывание члена Общественной палаты России Марии Бутиной, которая предложила наградить застрелившего Абдуллаева полицейского. Они потребовали от нее извиниться перед семьей убитого и всем азербайджанским народом.
Появление этого обращения, к которому присоединились депутаты азербайджанского парламента, не означает ухудшения в азербайджано-российских отношениях, считает директор информагентства Turan Мехман Алиев.
«Государственные структуры Азербайджана никак не отреагировали на этот случай. В то же время, в азербайджанском обществе есть возмущение освобождением полицейского, убившего молодого азербайджанца. Обращение от имени общественности к Путину, конечно, является неким управляемым процессом, чтобы выпустить пар в обществе и в то же время дать понять российскому государству недовольство Азербайджана подобным поведением по отношению к азербайджанцам. Ибо такие случаи могут спровоцировать массовые протесты как в самом Азербайджане, так и со стороны азербайджанцев в России. В обоих случаях для азербайджанской власти это породит хлопоты», - пояснил Алиев.
Он сравнил убийство Абдуллаева с гибелью чернокожего американца Джорджа Флойда в мае 2020 года, которая вызвала массовые беспорядки в США и широкий общественный резонанс во всем мире. «Решение об освобождении полицейского принималось отдельной структурой. Случай, конечно, вопиющий. В похожей ситуации в США, когда полицейским был убит чернокожий, всколыхнул всю страну. Однако отдельные трагические происшествия не могут повлиять на межгосударственные отношения Азербайджана и РФ. Для властей Азербайджана эти отношения носят стратегический характер», - подчеркнул Алиев.
Аналогичного мнения придерживается и член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции (АНОКЕИ) Тогрул Джуварлы. «Это очень неприятная история. Она негативно влияет на восприятие России в глазах граждан Азербайджана», - сказал он.
Однако, по его мнению, на двусторонние отношения это не повлияет. «Во-первых, формально погибший является гражданином России, и это ограничивает возможности Баку по государственным каналам апеллировать к Москве. Поэтому и протест Азербайджана был передан по общественным каналам. С другой стороны, это все же частный случай, который не повлияет на межгосударственные отношения, переплетенные взаимными интересами. Россия является ключевым игроком в Карабахском вопросе, и после 44-дневной войны приняла новую реальность», - сказал Джуварлы.
Полномасштабные боевые действия велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. В результате непризнанная Нагорно-Карабахская республика, поддерживаемая Арменией, утратила контроль над двумя третями территории. Какие именно территории перешли под контроль Азербайджана, отмечено на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также "Кавказским узлом" опубликована карта размещения российских миротворцев, которые появились в Нагорном Карабахе по соглашению с Арменией и Азербайджаном.
Смерть Абдуллаева указала на проблему несправедливого отношения к азербайджанцам в России, заявил один из подписантов обращения к Путину, главный редактор онлайн-издания "Айна-Зеркало", председатель Объединения журналистов Азербайджана Эльчин Шихлинский. "Существуют определенные стереотипы – «понаехавших торговцев». Но при этом мало кто задумывается над тем, что это тяжелая работа, за которую местные не берутся", - сказал он.
Шихлинский добавил, что освобождение полицейского Гусева «уважения в азербайджанском обществе к России не прибавит». «В данном преступлении применение сотрудником полиции чрезмерной силы, повлекшей гибель человека, совершенно очевидно. С какой стати сотрудник полиции должен был применять оружие? Вообще, в правонарушениях с ДТП нет необходимости открывать стрельбу. Допустим, что водитель не подчинился, но фиксируется же номер его автомобиля, и установить и задержать его не составит потом труда. В данном же случае, судя по видеокадрам, <Абдуллаев> ничем не угрожал полицейскому. Освобождение обвиняемого, да еще общественная поддержка его в России, призывы наградить убийцу вызывают справедливое негодование в азербайджанском обществе», - подчеркнул Шихлинский.
При этом Шихлинский также уверен, что на межгосударственных отношениях это не отразится. Роль России в урегулировании Карабахского конфликта Шихлинский оценил отрицательно.