Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 9 июня 2021 в России и мире
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09.06
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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 9 июня 2021 в России и мире

7:40:386/9/2021Фото: pxhere
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Перечень праздников и важных памятных дат России и мира на 9 июня 2021 года.

архив
Международный день архивов отмечается 9 июня

• Международный день друзей (International Friends Day)
• День пускания мыльных пузырей
• День Группы советских войск в Германии (День ГСВГ)
• День памяти мученицы Феодоры девы и мученика Дидима воина
• День памяти праведного Иоанна Русского
• Международный день архивов (International Archives Day)
• День памяти священномученика Ферапонта, епископа Сардийского
• День Кораллового треугольника (Coral Triangle Day)
• Всемирный день антифосфолипидного синдрома (World Antiphospholipid Antibody Syndrome Day, World APS Day)
• Международный день кельтского искусства (International Celtic Art Day)
• День южноамериканского футбола (South American Football Day)
• Всемирный день аккредитации (World Accreditation Day)
• National Sex Day - США
• День Дональда Дака (National Donald Duck Day) - США
• День пирога с ревенем и клубникой (National Rhubarb Strawberry Pie Day) - США
• День геолога - Аргентина
• День героев (National Heroes Day) - Уганда
• День Апостола Бразилии Жозе ди Аншиеты - Бразилия
• День святого Колумба Ирландского - Ирландия
• День автономии - Аландские острова
• День региона Мурсия (Dia de la Region de Murcia) - Испания
• День Ананды Махидона (Ananda Mahidol Day) - Таиланд
• День коронации короля Абдаллы - Иордания
• День Эрла (National Earl Day) - США
• Именины у Анастасии, Нила, Ивана, Ферапонта, Федоры, Пелагеи, Дианы
• Федорин день (На Федору не выноси из избы сору)

Важные события

1719 Пётр I поделил российские губернии на провинции и уезды.
1762 Российская империя заключила союз с Пруссией.
1826 А.С. Пушкин писал Вяземскому «Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног – но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство»
1883 в Москве торжественно открылся Исторический музей, строительство которого продолжалось 10 лет.
1896 торжественное открытие самой крупной дореволюционной XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки в Нижнем Новгороде.
1918 русский философ Сергей Булгаков покинул Московский университет и принял духовный сан.
1822 в США зарегистрирован патент на искусственную челюсть
1945 учреждение медалей СССР «За взятие Берлина», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За взятие Кёнигсберга», «За освобождение Белграда», «За освобождение Варшавы», «За освобождение Праги».
1967 разрыв СССР дипломатических отношений с Израилем.
1995 в Сочи президент Украины Леонид Кучма и президент России Борис Ельцин подписали договор о разделе Черноморского флота.
2000 Владимир Путин ввёл прямое президентское правление в Чечне.
2001 Александр Солженицын выступил за смертную казнь.
2002 в Москве на Манежной площади произошла драка футбольных фанатов после проигрыша сборной России.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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