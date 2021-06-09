Какой сегодня церковный праздник 9 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 9 июняОтдание Пасхи
Праведного Иоанна Русского, исповедника
Священомученика Ферапонта, епископа Сардийского
Преподобных Ферапонта Белозерского, архимандрита и Ферапонта Монзенского
Перенесение мощей свтт. Киприана, Фотия и Ионы, митрополитов Московских
Обретение мощей преподобного Нила Столобенского
Тихвинской иконы Божией Матери
Преподобного Давида Солунского (Фессалоникийского)
Народные праздники
Федорин день
В этот народный праздник почитают память мученицы Феодоры Александрийской, девы.
В этот день преподносят угощения для домового: кашу, молоко и печение. Люди, которые работают в сфере торговли, кладут для него монетки.
В этот праздник не принято лентяйничать. Запрещается выносить сор из избы в прямом и переносном смысле. Нельзя заметать пол, иначе можно вымести счастье и домового.
Дождевые черви в ясный день предвещают грозу.
Приметы
- Если днем появляются отдельные облака, а к вечеру они исчезают – ждите ясной и сухой погоды.
- Утром выпала обильная роса – к ясному дню.
- Ненастье и непогода в этот день – осень будет ненастной.
- Грачи летом пасутся на траве – скоро будет дождь.
- Вороны часто кричат – к дождю или бурной погоде.
Источник: my-calend