Какой сегодня церковный праздник 9 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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09.06
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Какой сегодня церковный праздник 9 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:066/9/2021Фото: Wikimedia Commons
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Сегодня не принято лентяйничать. Запрещается выносить сор из избы в прямом и переносном смысле. Нельзя заметать пол, иначе можно вымести счастье и домового.

церковь
Сегодня пост - можно рыбу

Православные праздники 9 июня

Отдание Пасхи
Праведного Иоанна Русского, исповедника
Священомученика Ферапонта, епископа Сардийского
Преподобных Ферапонта Белозерского, архимандрита и Ферапонта Монзенского
Перенесение мощей свтт. Киприана, Фотия и Ионы, митрополитов Московских
Обретение мощей преподобного Нила Столобенского
Тихвинской иконы Божией Матери
Преподобного Давида Солунского (Фессалоникийского)

Народные праздники


Федорин день

В этот народный праздник почитают память мученицы Феодоры Александрийской, девы.

В этот день преподносят угощения для домового: кашу, молоко и печение. Люди, которые работают в сфере торговли, кладут для него монетки.

В этот праздник не принято лентяйничать. Запрещается выносить сор из избы в прямом и переносном смысле. Нельзя заметать пол, иначе можно вымести счастье и домового.

Дождевые черви в ясный день предвещают грозу.

Приметы


  • Если днем появляются отдельные облака, а к вечеру они исчезают – ждите ясной и сухой погоды.
  • Утром выпала обильная роса – к ясному дню.
  • Ненастье и непогода в этот день – осень будет ненастной.
  • Грачи летом пасутся на траве – скоро будет дождь.
  • Вороны часто кричат – к дождю или бурной погоде.

Источник: my-calend

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