Жестокое ДТП в Бердске: Hyundai Solaris, ВАЗ-2106 и машина "Яндекс- Такси" ударились на трассе Р-256 и создали пробку

Тройное ДТП произошло утром, 9 июня в Бердске.
Как сообщили очевидцы события, авария случилась на трассе Р-256 вблизи железной дороги Бердска. Столкнулись три автомобиля: ВАЗ-2106, Hyundai Solaris, а также машина Яндекс. Такси марки Hyundai Solaris.
- Образовалась пробка. Было затруднено движение. Мы с мужем порядка 10 минут ехали на этом небольшом участке дороги,- сообщила очевидец события Марина.
Как стало известно, все три транспортных средства помяты. На месте ЧП работает аварийный комиссар. Пострадавшие от столкновения отсутствуют. "Скорой" на месте ЧП не было.