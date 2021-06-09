Жестокое ДТП в Бердске: Hyundai Solaris, ВАЗ-2106 и машина "Яндекс- Такси" ударились на трассе Р-256 и создали пробку
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Жестокое ДТП в Бердске: Hyundai Solaris, ВАЗ-2106 и машина "Яндекс- Такси" ударились на трассе Р-256 и создали пробку

9:02:456/9/2021,Алина БуроваФото: Марины Волковой
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Все три транспортных средства помяты. На месте ЧП работает аварийный комиссар. Пострадавшие от столкновения отсутствуют.

На место аварии прибыл аварийный комиссар

Тройное ДТП произошло утром, 9 июня в Бердске.

Как сообщили очевидцы события, авария случилась на трассе Р-256 вблизи железной дороги Бердска. Столкнулись три автомобиля: ВАЗ-2106, Hyundai Solaris, а также машина Яндекс. Такси марки Hyundai Solaris.

- Образовалась пробка. Было затруднено движение. Мы с мужем порядка 10 минут ехали на этом небольшом участке дороги,- сообщила очевидец события Марина.

Как стало известно, все три транспортных средства помяты. На месте ЧП работает аварийный комиссар. Пострадавшие от столкновения отсутствуют. "Скорой" на месте ЧП не было.

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