СК показал видео из Томска с задержанием убийцы жены главврача ЦГБ Искитима Людмилы Кайгородовой
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СК показал видео из Томска с задержанием убийцы жены главврача ЦГБ Искитима Людмилы Кайгородовой

8:56:266/9/2021Фото: СК
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Людмила Кайгородова была не единственной жертвой преступника.

СК задержал убийцу Людмилы Кайгородовой

Следственный комитет России опубликовал видео задержания убийцы жены главного врача ЦГБ Искитима Людмилы Кайгородовой. Напомним, все произошло в сентябре прошлого года. Тогда, на улице Набережный жилмассив Искитима было найдено тело с колото-резанными ранениями шеи. Из дома были похищены деньги. Подозреваемому удалось скрыться с места преступления, но спустя некоторое время его личность установили – им оказался 49-летний местный житель. Полиция бросила все силы на поиски. Преступник был объявлен в международный розыск. Также было возбуждены уголовные дела по статьям 105 УК РФ «Убийство» и 162 УК РФ «Разбой».

А вчера, 8 июня, у правоохранителей появилась информация, что подозреваемый находится в городе Томске. В итоге, мужчину задержали. Сейчас в отношении него проводятся необходимые следственные действия. Выяснилось, что в Томске подозреваемый совершил еще одно преступление – убил 60-летнего мужчину и похитил у него из дома сейф. По имеющейся информации, перед совершением преступления он тщательно изучал место, распорядок дня потерпевших, проникал в помещения путем вскрытия пластиковых окон.

Отметим, что ранее СК сообщал о том, что в убийстве жены главвврача ЦГБ Искитима подозревается Дмитрий Казаков 1972 года рождения.

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