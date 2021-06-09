СК показал видео из Томска с задержанием убийцы жены главврача ЦГБ Искитима Людмилы Кайгородовой

Следственный комитет России опубликовал видео задержания убийцы жены главного врача ЦГБ Искитима Людмилы Кайгородовой. Напомним, все произошло в сентябре прошлого года. Тогда, на улице Набережный жилмассив Искитима было найдено тело с колото-резанными ранениями шеи. Из дома были похищены деньги. Подозреваемому удалось скрыться с места преступления, но спустя некоторое время его личность установили – им оказался 49-летний местный житель. Полиция бросила все силы на поиски. Преступник был объявлен в международный розыск. Также было возбуждены уголовные дела по статьям 105 УК РФ «Убийство» и 162 УК РФ «Разбой».
А вчера, 8 июня, у правоохранителей появилась информация, что подозреваемый находится в городе Томске. В итоге, мужчину задержали. Сейчас в отношении него проводятся необходимые следственные действия. Выяснилось, что в Томске подозреваемый совершил еще одно преступление – убил 60-летнего мужчину и похитил у него из дома сейф. По имеющейся информации, перед совершением преступления он тщательно изучал место, распорядок дня потерпевших, проникал в помещения путем вскрытия пластиковых окон.
Отметим, что ранее СК сообщал о том, что в убийстве жены главвврача ЦГБ Искитима подозревается Дмитрий Казаков 1972 года рождения.