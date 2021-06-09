Что произошло с Александром Фомичевым, который убил молодую жену после визита к полицейским Бердска

Продлили срок содержания под стражей Александру Фомичеву, прикончившего свою жену в Бердске.
Напомним, что кровавое преступление произошло в Северном микрорайоне Бердска 29 марта. В этот день дом в котором жила молодая пара буквально стоял "на ушах". Соседи привыкли к семейным разборкам пары, но по их словам, семья не создавала впечатления "проблемной".
Кроме того, оба супруга, а также старшие родственники, порой, любили вместе выпить. Тем не менее, с окружающими Фомичевы были дружелюбны и даже извинялись за причиненные неудобства. Мария и Александр познакомились в Новосибирске. Мария знала о том, что мужчина старше ее почти на 10 лет. Ее это не смущало. 29-летняя девушка много лет работала воспитателем в детских садах Барнаула. Александр приехал из Казахстана. В 2018 году пара поселилась в Бердске. В роковой день, 29 марта в половине шестого утра Мария сделала свой последний звонок в полицию. Прибывшие на место патрульные задержали мужчину и доставили в отделение для профилактической беседы. После разговора Фомичева отпустили домой.
По возвращении в квартиру, Александр и не думал успокаиваться. В девятом часу утра, когда бабушка отвела внуков в детский сад, молодая пара вновь подняла крик. В 08:07 на телефон 112 поступал звонок о том, что из квартиры раздаются крики о помощи и звуки борьбы. Но на этот раз дежурный по непонятной причине не стал отправлять в квартиру патруль. Спустя некоторое время Александр сам набрал номер полиции и сообщил, что убил жену.
Прибыв в квартиру, сотрудники полиции обнаружили тело Марии, а также раненого 60-летнего отца Александра с изуродованным лицом.
- Помимо мужа и жены был третий человек. Вся троица выпивала и на фоне алкоголя началась заварушка. Он ее стал к кому-то ревновать. Это и понятно, он уезжает на вахту, оставляя дома молодую жену. Тело нашли около лифта, она пыталась спастись, - сообщил "Курьер. Среда. Бердск" 5 апреля собственный источник.
Соседи по дому, где произошла трагедия, рассказали, что Александр нанес около 5 ударов в сердце любимой.
В ходе допроса Александр Фомичев раскаялся в содеянном и описал совершение преступления подробно.
Как рассказала вчера, 8 июня "Курьер. Среда. Бердск" представитель СК Новосибирской области Татьяна Дмитриева, Александр Фомичев все еще находиться под следствием.
- Срок содержания под стражей Фомичеву продлен до 3 месяцев, до 28 июня 2021 года, -сообщила и.о. старшего помощника руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Дмитриева.
К слову, в отношении и сотрудника полиции, не отреагировавшего на звонок также возбуждено уголовное дело.
"Курьер. Среда. Бердск" будет следить за развитием событий.