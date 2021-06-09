Какие сериалы ждут с нетерпением россияне: На первом месте "Шерлок" с Бенедиктом Камбербэтчем

В конце прошлого месяца на мировые экраны вышел специальный эпизод некогда популярного сериала «Друзья», который когда-то смотрел весь мир. Зрители с ажиотажем бросились его смотреть. Кроме того, дальше нас ждет еще масса сюрпризов от авторов зарубежных сериалов – скоро выйдет современный сиквел «Секса в большом городе», продолжение «Сплетницы» и новый сезон «Декстера». В связи с этим проект Кино Mail.ru выяснил у российских зрителей, продолжение какого сериала они ждут больше всего.
Так, на первом месте оказался "Шерлок" с Бенедиктом Камбербэтчем. Его последний сезон показали в 2017 году. На втором месте стоит легендарный телепроект Lost («Остаться в живых»), завершившийся более 10 лет назад. А третье место занимает сериал «Игра престолов», финальный сезон которого вышел в 2019 году.
Также в этот список вошли сериалы «Друзья», «Секс в большом городе», «Доктор Хаус», «Секретные материалы». Примечательно, что в этот список также попал российский сериал «Бригада».