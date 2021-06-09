3 года тюрьмы: в России решили ужесточить наказание за повторную езду в пьяном виде
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3 года тюрьмы: в России решили ужесточить наказание за повторную езду в пьяном виде

10:01:146/9/2021Фото: pixabay
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А штрафы за такое правонарушение возрастут до 500 тысяч рублей.

В России вырастут штрафы за пьяную езду

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении закон, который ужесточает наказание за повторное вождения в нетрезвом виде. Теперь народные избранники решили увеличить наказание за такое правонарушение до трех лет лишения свободы. Сейчас оно составляет только два года.

Также в планах увеличить и денежные штрафа – если сейчас они составляют от 200 до 300 тысяч рублей, то их увеличат до 300-500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех. А вот наказание в виде обязательных работ и вовсе хотят убрать.

- Мы приняли решение ужесточить наказание за ДТП, совершенные в пьяном виде. Есть те, кто ранее уже совершил аварию в пьяном виде, в результате которой пострадали или погибли люди. После этого человек отбыл наказание и вновь сел за руль пьяным. Все эти шаги уменьшат аварии на дорогах и количество жертв из‑за пьяного водителя», —отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Кстати, в прошлом году по вине пьяных водителей произошла 14 481 авария.

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