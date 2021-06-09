Можно ли работать на огороде 9 июня в Федорин день и почему это опасный день для женщин?

В этот день, 9 июня, существовало два главных запрета, которые ни в коем случае нарушать было нельзя. Запрещалось убираться и много болтать. Оба запрета распространялись именно на женщин, поскольку уборка в доме и излишняя болтовня была присуща именно им.
Народный праздник Федорин день сегодня отмечался в день памяти святой мученицы Феодоры, которая пострадала за веру в Христа, но была очень остра на язык. Ее считали покровительницей домашних дел. Отсюда и родились сегодняшние запреты дня.
Каждый считал, что в его доме живет домовой. И жил он за печью, около которой обычно хранился и веник. Сегодня строго запрещалось трогать веник, потому что подметая пол, можно было вымести из дома и его невидимого защитника - домового. Тогда уж точно проблем в доме не оберешься! Мусор сегодня тоже из дома не выносили. Домовому за печь ставили горшок со сладкой кашей и бросали туда несколько монет, чтобы его задобрить и финансовые дела пошли в гору.
Это же правило существовало и в переносном смысле - про "сор из избы". Женщинам строго запрещалось сегодня не то, что сплетничать. но даже много разговаривать, поскольку в разговоре можно было сболтнуть лишнее и навлечь неприятности на свой дом. Обычно это приводило к расставанию с любимым человеком.
Поскольку дома наводить порядок запрещалось и нельзя было проводить время с подругами, всю себя женщина посвящала работе в огороде. День был очень благоприятным для любых огородных работ - там и проводили весь день, чтобы не терять драгоценное время. Сажали, пололи, поливали. Мужчины занимались обработкой плодовых деревьев: снимали пояса-ловушки с деревьев и уничтожали вредителей.
Запрещалось сегодня допивать напитки за ребенком, ссориться и начинать выяснять отношения - любая ссора могла закончиться критично (помните про острый Федорин язык?).
Приметы 9 июня
Если на траве утром выпадало много росы, то смотрели как быстро она испарится: если быстро испарялась, предстоял жаркий день, если до обеда не сохла трава - к дождям.
Земляные черви в солнечный день выползают на поверхность - к грозе.
Густой туман с утра - можно будет собрать много грибов.