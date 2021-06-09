«Антиковидный чемоданчик» собрала новосибирская библиотека для незрячих

С этим и другими социально значимыми проектами ГБУК НСО «Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» (ГБУК НОСБ) 8 июня ознакомилась заместитель Губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.
«Благодаря современным подходам, люди с ограниченными возможностями зрения получают доступ к культурному наследию, могут прочитать лучшие книги, ощутить объекты культурного наследия, получить необходимую информацию, что особенно важно в условиях трудного 2020 года, когда все мы оказались в изоляции. Сегодня, когда благодаря вакцинации, мы получили возможность вернуться к привычному образу жизни, специальная библиотека подготовила так называемый «Антиковидный чемоданчик», позволяющий незрячим и слабовидящим людям получить точную, полную информацию о том, что такое современная вакцина против коронавируса, на каких условиях она делается, кому показана. Это помогает снять барьер, который испытывают многие граждане перед прививкой, сделать ответственный выбор и, получив прививку, обезопасить своё здоровье и здоровье своих близких», – подчеркнула Ирина Мануйлова.
Проект «Антиковидный чемоданчик» разработан для увеличения доступности и повышения информированности граждан с ограниченными возможностями зрения о вакцинации. Это специально разработанный пакет информационных документов, облегчающих принятие решения и проведение вакцинации от COVID-19 для незрячих и слабовидящих граждан. Он включает комплекты брошюр «Прививка от COVID-19» и «Памятка о проведении вакцинации против COVID-19» и иные документы, представленные в специальных форматах – рельефно-точечном, аудио с криптозащитой, а также крупношрифтовом.
Как прокомментировал читатель Новосибирской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих, методист отдела информационных и методических ресурсов библиотеки Игорь Мельников, появление доступных материалов о прививке позволит сделать осознанный выбор.
«Это удобно тем, что доступно и достоверно. Можно перед прививкой прочитать памятку, всё для себя взвесить, понять, как будет проходить процедура», - отметил Игорь Мельников.
Проект подготовлен ГБУК НОСБ совместно с территориальным органом Росздравнадзора по Новосибирской области, ГКУЗ НСО «Региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики», министерством здравоохранения региона.
Как отмечалось в ходе мероприятия, в настоящее время задача профилактической вакцинации граждан Российской Федерации от COVID-19 приобретает особую актуальность. Среди граждан, готовых вакцинироваться, есть особые категории граждан, которым реализация проекта «Антиковидный чемоданчик» позволит максимально точно ознакомиться с достоверной информацией для дальнейшего принятия решения относительно вакцинации.
Напомним, что минздравом региона развернуто 95 пунктов вакцинопрофилактики COVID-19 во всех взрослых поликлиниках города Новосибирска, во всех районах и городских округах Новосибирской области. Сформировано 87 выездных прививочных бригад, которые вакцинируют трудовые коллективы на рабочем месте и маломобильных граждан на дому. Также привиться можно в торговых центрах и на общественных территориях Новосибирска.
Также в ходе мероприятия Ирина Мануйлова приняла участие в экскурсии по специальной библиотеке, которую провел её руководитель Юрий Лесневский. Состоялось знакомство с методической литературой, трехмерными макетами, ассистивными технологиями, обеспечивающими доступ к информации, образованию и ценностям культуры для граждан, имеющих полную или частичную потерю зрения. Также замгубернатора ознакомилась с технологиями создания печатной продукции в доступных форматах, посетила студию звукозаписи «Персональный эфир», где осуществляется озвучивание и перевод документов в цифровой формат.
Источник: Департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области