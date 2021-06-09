Суд восстановил в должности полицейского, которого уволили после спиритического сеанса с душой умершего свидетеля
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Суд восстановил в должности полицейского, которого уволили после спиритического сеанса с душой умершего свидетеля

10:29:146/9/2021Фото: pixabay
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Страж порядка неоднократно сообщал в прокуратуру, что свидетель умер, но ведомство все равно требовало его опросить.

Полицейскому пришлось устраивать спиритический сеанс, чтобы поговорить с умершим свидетелем

В Комсомольске-на-Амуре суд восстановил в должности полицейского, которого уволили после спиритического сеанса со свидетелем.

Все произошло еще в 2020 году. Тогда страж порядка вынес решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении председателя садового товарищества, которого подозревали в финансовых махинациях. Но прокуратура выявила некоторые недочеты и потребовала опросить свидетеля, которого на тот момент, уже не было в живых. Полицейский несколько раз сообщал сотрудникам ведомства, что человек уже умер, но этот на них не действовало – они все равно требовали его опросить.

Тогда страж порядка написал докладную, в которой сообщил, что проводил спиритический сеанс с привлечением эзотериков с душой умершего, но она так и не вышла на связь. Также он предложил провести эксгумацию тела, но «специалисты сказали, что тело (притом мертвое) без души никаких пояснений дать не сможет». Тогда в прокуратуре посчитали, что полицейский над ними издевается и его решили уволить.

Но адвокатам правоохранителя удалось доказать, что его уволили незаконно. Поэтому, старшего оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции регионального управления МВД восстановили в должности.

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