Суд восстановил в должности полицейского, которого уволили после спиритического сеанса с душой умершего свидетеля

В Комсомольске-на-Амуре суд восстановил в должности полицейского, которого уволили после спиритического сеанса со свидетелем.
Все произошло еще в 2020 году. Тогда страж порядка вынес решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении председателя садового товарищества, которого подозревали в финансовых махинациях. Но прокуратура выявила некоторые недочеты и потребовала опросить свидетеля, которого на тот момент, уже не было в живых. Полицейский несколько раз сообщал сотрудникам ведомства, что человек уже умер, но этот на них не действовало – они все равно требовали его опросить.
Тогда страж порядка написал докладную, в которой сообщил, что проводил спиритический сеанс с привлечением эзотериков с душой умершего, но она так и не вышла на связь. Также он предложил провести эксгумацию тела, но «специалисты сказали, что тело (притом мертвое) без души никаких пояснений дать не сможет». Тогда в прокуратуре посчитали, что полицейский над ними издевается и его решили уволить.
Но адвокатам правоохранителя удалось доказать, что его уволили незаконно. Поэтому, старшего оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции регионального управления МВД восстановили в должности.