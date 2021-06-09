Лучшие двери страны в Бердске

Самое важное для любого покупателя – это доверие к магазину, где он собирается сделать заказ или совершить покупку. Положительная репутация – основной кредит доверия покупателя и наш 20-летний опыт работы это подтверждает!
UBERTURE – торговая марка завода производителя межкомнатный дверей в городе Бердске. Двери UBERTURE отличает высокое качество и стильный дизайн. В ассортименте магазина есть двери стиля ХАЙ-ТЕК в популярных цветовых решениях:
- софт бьянка – светлый, молочный цвет, поможет визуально расширить пространство и придаст интерьеру легкость и воздушность;
- софт кремовый – цвет воздушных пирожных, взбитых сливочных десертов, нежный, легкий, способен дополнить практически все оттенки цветовой палитры, создавая теплую атмосферу;
- софт тортора – привнесет атмосферу гармонии и уюта. В зависимости от освещения он будет играть разными оттенками;
- софт антрацит – подчеркнет элегантность и респектабельность интерьера.
Для каждого декора мы подобрали соответствующее стекло: бронзовое зеркало, зеркало с графитовым оттенком, белое стекло. Все стеклопакеты абсолютно непрозрачны, стойкие к коррозии и чистящим веществам.
- софт бьянка – светлый, молочный цвет, поможет визуально расширить пространство и придаст интерьеру легкость и воздушность;
- софт кремовый – цвет воздушных пирожных, взбитых сливочных десертов, нежный, легкий, способен дополнить практически все оттенки цветовой палитры, создавая теплую атмосферу;
- софт тортора – привнесет атмосферу гармонии и уюта. В зависимости от освещения он будет играть разными оттенками;
- софт антрацит – подчеркнет элегантность и респектабельность интерьера.
Для каждого декора мы подобрали соответствующее стекло: бронзовое зеркало, зеркало с графитовым оттенком, белое стекло. Все стеклопакеты абсолютно непрозрачны, стойкие к коррозии и чистящим веществам.
|
Особой популярностью пользуется коллекция классических межкомнатных дверей с объемными филенками и множеством декоративных рельефных элементов. Витражные стекла в дверях заполнены наливным рисунком с глиттером разных оттенков. Особый шик – это классические двери в белом цвете. Белый цвет освежает и придает легкости вашему интерьеру.
|
Очень прогрессивно выглядят двери коллекций Перфекто и Деканто. Изящные и сдержанные геометрические формы дверного полотна эффектно подчеркивают выразительность и богатство материала Бархат Софт.
|
И последняя инновационная коллекция дверей Нео Лофт в мраморных текстурах выглядит грандиозно. Строгие прямые линии блестящих стекол и зеркал в сочетании с каменным рисунком привносят в помещение дух природной гармонии.
Производитель УБЕРТЮРЕ постоянно обновляет свою коллекцию
межкомнатных дверей, следуя последним тенденциям моды.
Мы гордимся тем, что продаем продукцию одного из крупнейших производителей межкомнатных дверей в стране и приглашаем в наш салон за покупками!
межкомнатных дверей, следуя последним тенденциям моды.
Мы гордимся тем, что продаем продукцию одного из крупнейших производителей межкомнатных дверей в стране и приглашаем в наш салон за покупками!
г. Бердск, ул. Ленина, 89/6
Часы работы:
Пн-Пт - с 9-00 до 19-00 (без перерыва),
Сб - с 10-00 до 18-00 (без перерыва),
Вс - выходной.
Вопросы можно задавать
по телефонам: 8-913-930-41-96,
8 (383) 238-09-42
E-mail: uberture.td@bk.ru
Интернет-магазин: uberture.ru
Часы работы:
Пн-Пт - с 9-00 до 19-00 (без перерыва),
Сб - с 10-00 до 18-00 (без перерыва),
Вс - выходной.
Вопросы можно задавать
по телефонам: 8-913-930-41-96,
8 (383) 238-09-42
E-mail: uberture.td@bk.ru
Интернет-магазин: uberture.ru
На правах рекламы. ИП Ташкина Т.С. ИНН 544518031124 ОГРН 316547600197281. Фото «Убертюре».