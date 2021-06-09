Nestle Purina подарила 200 тонн корма приютам бездомных кошек и собак в России. Скоро компания построит завод под Бердском

«Нестле Пурина ПетКер» назвала восемь тенденций, способных повлиять на будущее в сфере ухода за домашними питомцами. Эти данные были опубликованы в рамках социального отчета «Пурина в обществе», который также включает в себя информацию о деятельности компании по таким направлениям, как улучшение качества жизни домашних питомцев и их хозяев, развитие местных сообществ и сохранение окружающей среды для будущих поколений.
Новый третий социальный отчет позволяет получить более глубокое представление о корпоративной социальной ответственности Purina и достижениях в реализации проектов за 2019-2020 годы по трем направлениям:
Улучшение качества жизни домашних животных и их хозяев
Компания взяла на себя обязательство «Создавать инновации в сфере здоровья и благополучия домашних животных» с фокусом на питание. Выполнив свое обязательство по запуску 16 новых продуктов к концу 2017 года, Purina поставила перед собой новую задачу – представить 14 инновационных продуктов к концу 2020 года. Эту цель удалось превзойти более чем в два раза: за период с 2018 по 2020 годы Purina выпустила 37 продуктов, из них 18 – в 2019 году, и 12 – в 2020 году. В числе наиболее перспективных инноваций – первый и единственный корм для кошек PROPLAN®LiveClear®, который уменьшает количество аллергенов на шерсти кошек.
Развитие местных сообществ
Во время пандемии COVID-19 Purina предприняла действия по поддержке партнеров, благотворительных организаций и ассоциаций, приютов и владельцев домашних животных, испытывающих сложности в чрезвычайной эпидемиологической ситуации. Среди реализованных в этот период инициатив – безвозмездная передача приютам по всей Европе 3 млн порций кормов для домашних животных (в том числе 200 тонн кормов – организациям из России), помощь пожилым людям и малообеспеченным семьям кормами для их питомцев.
Один из ключевых проектов Purinaв России – школьная образовательная программа по обучению детей ответственному отношению к домашним питомцам «Мы – твои друзья». В течение 2019-2020 годов 465 000 детей из 30 регионов России приняли участие в программе в рамках партнерств с региональными управлениями и министерствами образования.
Высокую эффективность в период пандемии также продемонстрировала онлайн-платформа по пристройству домашних животных из приютов «Друг для Друга». В 2020 году с помощью сервиса «Друг для Друга» были найдены новые хозяева для 698 питомцев.
Сохранение окружающей среды
Досрочно выполнив план по сокращению упаковочных материалов, используемых в производстве, к 2025 году компания намерена сделать 100% своей упаковки пригодной для вторичной переработки (в настоящее время этот показатель в регионе Европа, Ближний Восток и Северная Африка составляет 78%).
В 2020 году Purina представила первый в мире пригодный для повторной переработки пауч для влажного корма Felix. Корм в ультрасовременных паучах из мономатериала для пилотного проекта, который сейчас реализуется в Нидерландах, производится в России – на фабрике «Нестле Пурина ПетКер» в с. Ворсино Калужской области.
Согласно обязательствам Нестле к 2050 году компания рассчитывает свести их к нулю выбросы углекислого газа в атмосферу. С мая 2020 года электрическую энергию из возобновляемых источников используют все 13 фабрик Purina в регионе Европа, Ближний Восток и Северная Африка, включая предприятие в Калужской области.
Среди ключевых выводов в отчете также были объявлены восемь тенденций отрасли, оказывающих влияние на будущее развитие категории и деятельность Purina:
1) Увеличение количества людей, содержащих питомцев, на что отчасти повлияла пандемия COVID-19.
2) Изменения в будущих методах работы, вызванные недавними требованиями по организации удаленной работы.
3) Переход к электронной коммерции – исторический прирост долиe-commerce в прошлом году, поскольку покупатели придерживались социального дистанцирования.
4) Дефицит ингредиентов и поиск новых источников белка.
5) Стремление к более «натуральной» и менее обработанной пище для людей и их домашних любимцев.
6) Прогресс в понимании того, как содержание домашних питомцев способно улучшить качество жизни людей.
7) Внедрение цифровых решений с поддержкой искусственного интеллекта, включая персонализированное питание.
8) Новые требования к прозрачности корпоративных процессов. Потребители хотят видеть, как их решения о покупке могут повлиять на окружающую среду и благополучие домашних животных; они также заинтересованы в получении честной и доступной информации об ингредиентах.