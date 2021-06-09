Пьяная мать высунула с балкона 3-летнюю дочку и раскачивала за майку: Новые подробности смерти малышки при падении с 6 этажа
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Пьяная мать высунула с балкона 3-летнюю дочку и раскачивала за майку: Новые подробности смерти малышки при падении с 6 этажа

10:37:196/9/2021Фото: скрин с видео
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Сейчас родительница задержана и дает показания, а квартира, в которой все произошло, опечатана.

В лифте мать пыталась оживить ребенка

Выясняются новые подробности страшного происшествия, которое произошло в Самаре вчера, 8 июня. Там пьяная мать выбросила с балкона свою трехлетнюю дочь. Как рассказывают очевидцы, сразу после происшествия женщина спустилась на лифте к подъезду, подошла к трупу ребенка, небрежно подняла его и спокойно отправилась домой. Все это было видно на видеозаписи с камер видеонаблюдения, которые находятся в лифте и на доме. Также свидетели сообщают, что неадекватная родительница зачем-то начала качать свою дочь, видимо пыталась оживить. В настоящее время женщина задержана, ей предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ «Убийство малолетнего». Квартира, в которой все произошло, опечатана.

Также, как сообщают некоторые источники, женщина приехала в Самару из Ульяновской области, на жизнь зарабатывала оказанием интим-услуг. А в ночь перед происшествием она вернулась из местного ночного клуба. Где в это время была девочка – выясняют правоохранители.

Напомним, 8 июня, в Самаре маленькая девочка упала с высоты шестого этажа. Но это не несчастный случай – ее выбросила собственная мать. Как выяснилось, 25-летняя женщина была сильно пьяна. В воспитательных целях она схватила ребенка за майку и свесила с балкона шестого этажа. Все это время ребенок истошно кричал «Мама, боюсь, боюсь!». Но пьяную мамашу это не остановило. К сожалению, майка не выдержала и порвалась. Девочка упала и погибла на месте от полученных травм.

А родительница спокойно вышла на улицу, подобрала тело ребенка и ушла. Соседи рассказывают, что малышке было всего три года.

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