Стало известно, когда Россия возобновит полеты в Египет
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Стало известно, когда Россия возобновит полеты в Египет

11:13:466/9/2021Фото: pixabay
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Стороны уже подписали необходимые документы и договорились о том, что что российские специалисты будут контролировать безопасность рейсов в египетских аэропортах.

Рейсы в Египет полетят уже в начале июля

Накануне стало известно, когда Россия возобновит авиасообщение с Египтом. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственные источники. Как предполагается, рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх могут полететь уже в начале июля - вначале прямое регулярное, а позднее и чартерное. Также известно, что Россия и Египет уже подписали все необходимые документы.
Отмечается, что российские специалисты будут контролировать безопасность рейсов в египетских аэропортах.

Ранее в июне генеральный директор авиакомпании «Аэрофлот» Михаил Полубояринов заявил, что перевозчик ждет открытия новых рейсов в Египет в ближайшие дни. Он также отметил, что заменить рынок Турции будет сложно, но возможно, Египет возьмет на себя определенную нагрузку.

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