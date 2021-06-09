Стало известно, когда Россия возобновит полеты в Египет

Накануне стало известно, когда Россия возобновит авиасообщение с Египтом. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственные источники. Как предполагается, рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх могут полететь уже в начале июля - вначале прямое регулярное, а позднее и чартерное. Также известно, что Россия и Египет уже подписали все необходимые документы.
Отмечается, что российские специалисты будут контролировать безопасность рейсов в египетских аэропортах.
Ранее в июне генеральный директор авиакомпании «Аэрофлот» Михаил Полубояринов заявил, что перевозчик ждет открытия новых рейсов в Египет в ближайшие дни. Он также отметил, что заменить рынок Турции будет сложно, но возможно, Египет возьмет на себя определенную нагрузку.