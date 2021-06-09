Можно ли 9 июня работать на огороде в большой праздник Отдание Пасхи-2021?
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Можно ли 9 июня работать на огороде в большой праздник Отдание Пасхи-2021?

12:20:496/9/2021Фото: "Фома"
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В этот день, как и в любой другой праздник, есть ограничения на работу. Разрешено заниматься обычной повседневной работой, которую вы обязаны выполнять.

икона
Сегодня последний день, когда в храмах звучат церковные песнопения

Ни для кого не секрет, что у православных Пасха является ключевым и самым главным праздником в церковном календаре. Ее празднование длится 40 дней с самого праздника. Все это время в храмах идут торжественные службы, аналогичные пасхальным.

Сегодня наступил 39 день попразднования Светлого Христова Воскресения и все верующие прощаются с этим большим праздником. Сегодня последний день, когда разрешено христосование. В храмах после богослужения будет убрана плащаница и закроются Царские врата до следующей Пасхи.

Главной традицией у прихожан сегодня остается посещение праздничного богослужения, когда в последний раз можно  будет вспомнить события Пасхи и послушать красивые песнопения. Священники надевают красивые праздничные одеяния. Пройдет крестный ход вокруг храмов, после чего плащаницу уберут до следующего праздника в специальный ковчег.

Запреты на Отдание Пасхи 

В этот день, как и в любой другой праздник, есть ограничения на работу. Разрешено заниматься обычной повседневной работой, которую вы обязаны выполнять. Ходить на работу, готовить пищу, поддерживать в доме порядок.

Но тяжелую работу, в том числе работу в огороде, стирку и прочее, нужно отложить на другой день. Не срочной работой заниматься нежелательно.

Нельзя топить баню и стричь ногти и волосы. Ваши мысли должны быть настроены на празднование последнего дня Пасхи.

Строго запрещается ругаться и ссориться, выяснять отношения - это неуважение к празднованию.

Нельзя сегодня устраивать поминки и ходить на кладбище.

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