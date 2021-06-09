Названа популярная ошибка, которая может полностью "убить" ноутбук

Из-за пандемии коронавируса россияне привыкли работать с ноутбуками практически в любом месте. Но из-за этого люди допускают ошибки, которые могут вывести технику из строя. Об этом сообщил IТ-эксперт и директор по стратегии и развитию медиапроектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин.
По его словам с наступлением лета многие предпочитают вместо квартиры и душного офиса работать на улице или даже на пляже, возле реки. Но это может полностью вывести ваш девайс из строя. Внутрь, например, может попасть пыль и песок, а чтобы все это достать, нужно будет разбирать ноутбук. Если же не сделать этого вовремя, то песок может привести к перегреву устройства на солнце, а следовательно, к его поломке.
Но вот самостоятельно разбирать ноутбук, пытаться прочистить его с помощью иголки или зубочистки не стоит. Также не рекомендуется продувать его феном – все это может повредить контакты.
в таких случаях лучше всего относить свой рабочий компьютер в сервисный центр. Но вот очистить ноутбук самостоятельно от песка все же можно. Нужно купить баллон со сжатым воздухом для прочистки техники.
- Надо держать ноутбук под углом в 75 градусов и продуть клавиатуру сжатым воздухом. Баллон сжатого воздуха, предназначенного для очистки техники, несложно купить в любом компьютерном магазине, посоветовал эксперт.