Сидение оторвалось под девочкой во время катания на аттракционе в парке. Мэр разыскивает семью пострадавшей
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Сидение оторвалось под девочкой во время катания на аттракционе в парке. Мэр разыскивает семью пострадавшей

12:14:416/9/2021Фото: pixabay
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Следственный комитет начал проверку оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности по ч.1 ст.238 УК РФ. Все свидетелей просят позвонить в СК или мэру города.

Аттракцион сломался прямо во время катания

Следственный комитет по Кемеровской области разыскивает свидетелей происшествия, которое произошло в Юрге в парке Пушкина. Как стало известно, на одном из аттракционов оборвалось сидение. А сообщил о произошедшем глава города в своем аккаунте в Инстаграм.

- Убедительная просьба, откликнуться мужчину, который 25 мая с ребёнком катался на аттракционе «Весёлые горки», в то время, когда оборвалось сидение, а также очевидцев обладающих, какой-либо информацией, - написал мэр города Алексей Фомин.

В настоящее время Следственный комитет Кузбасса начал проверку оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности по ч.1 ст.238 УК РФ. Все свидетелей просят позвонить в СК или мэру города.

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