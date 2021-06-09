Сидение оторвалось под девочкой во время катания на аттракционе в парке. Мэр разыскивает семью пострадавшей

Следственный комитет по Кемеровской области разыскивает свидетелей происшествия, которое произошло в Юрге в парке Пушкина. Как стало известно, на одном из аттракционов оборвалось сидение. А сообщил о произошедшем глава города в своем аккаунте в Инстаграм.
- Убедительная просьба, откликнуться мужчину, который 25 мая с ребёнком катался на аттракционе «Весёлые горки», в то время, когда оборвалось сидение, а также очевидцев обладающих, какой-либо информацией, - написал мэр города Алексей Фомин.
В настоящее время Следственный комитет Кузбасса начал проверку оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности по ч.1 ст.238 УК РФ. Все свидетелей просят позвонить в СК или мэру города.