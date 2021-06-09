Доктор Мясников назвал фразу для моментального приема в больнице
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Доктор Мясников назвал фразу для моментального приема в больнице

12:44:596/9/2021Фото: pixabay
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Только сказав ее, пациент может рассчитывать на незамедлительный прием.

Врачи не имеют права отказать пациенту с острой болью
Известный врач и телеведущий доктор Мясников рассказал, какая фраза поможет быстро и без проблем попасть к врачу. Он отметил, что пациент всегда может попасть на прием, у него есть такое право и его нужно отстаивать.
В эфире программы «О самом главном» Мясников обратился к своему коллеге, офтальмологу Дмитрию Майчуку с просьбой раскрыть фразу, которую нужно произнести в регистратуре для того, чтобы человека сразу же проводили на прием к врачу. Как оказалось, эта фраза «Острая боль». Именно эти слова заставят врача принять вас. Ни одно медучреждение не имеет права отказать в приеме после этой фразы. Это касается также тех пациентов, у которых с собой нет паспорта и полиса, но есть все признаки воспаления.
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