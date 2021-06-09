Беглого 15-летнего Мишу Костромина вернули отцу в Бердске спустя 3 недель поиска. Где он пропадал, рассказываем

Михаила Костромина сбежавшего из дома вернули отцу.
Напомним, что 15-летний подросток, проживающий в поселке Веги Бердска ушел из дома. С 15 мая его местонахождение было неизвестно. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" отец мальчика Сергей, Миша пошел гулять и не вернулся. Сбегал из дома он и ранее. По предположениям отца, стремление к побегу у подростка от матери. Мать мальчика тоже периодически пропадала. Отец пробовал разные подходы к воспитанию сына. Всего у Сергея Костромина четверо сыновей. Самому старшему из них 34 года.
Также отец ребенка отмечал, что Миша склонен сочинять разные рассказы о себе так, что ему верят. В одну из таких историй чуть не поверили сотрудники полиции, занимающиеся поисками на Речном вокзале Новосибирска в 2020 году. В 2021 году парень придумал еще более увлекательную историю. В нее поверили жители Южного микрорайона и приютили "потеряшку". Когда они узнали, что у мальчика есть родители, вызвали полицию. 6 июня Костромина младшего забрали.
Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск" в настоящее время 15-летний подросток находится дома. Отец Костромина пока никак не комментирует случившееся.