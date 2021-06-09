Военный патруль всполошил жителей Бердска: Что произошло в городе 9 июня 2021, стало известно
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Военный патруль всполошил жителей Бердска: Что произошло в городе 9 июня 2021, стало известно

12:56:596/9/2021Фото: Анастасии Солодковой
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О проводимых учениях военные заранее оповестили гражданских — как губернатора Новосибирской области, так и мэра Бердска.

Военные следили за безопасностью при прохождении колонны по улицам Бердска

В Бердске 9 июня был замечен военный патруль. Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», на улицах города дежурили курсанты Новосибирского высшего военного командного училища, которое расположено в новосибирском Академгородке.

Сами курсанты неохотно отвечали на вопросы, но успокаивали: в Бердске все спокойно, идут учения.

Оказалось, что будущие военные отрабатывают прохождение колонны по городу. А патруль контролировал обстановку на дорогах, во избежание ДТП.

По информации «Курьер. Среда. Бердск», военная техника колонной проследует через весь Бердск до здания кадетского корпуса им. Олега Куянова, простоит там пару часов и тем же маршрутом вернется на базу в НВВКИ.

О проводимых учениях военные заранее оповестили гражданских — как губернатора Новосибирской области, так и мэра Бердска. Тренировки личного состава, входящего в Центральный военный округ, проходят по приказ министра обороны. Никакой самодеятельности.

Накануне, как сообщили в пресс-службе ЦВО, более 2 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей, дислоцированных в Сибири, приступили к этапу одиночной летней подготовки.

Он включает в себя как изучение теоретических основ тактики, вооружения и военной техники, общевоинских уставов ВС РФ, так и выполнение нормативов по огневой и строевой подготовкам, радиационной, химической и биологической защите, вождению боевых машин.

Кроме того, пройдут сборы с гранатометчиками РПГ-7, расчётами АГС-17, снайперами, военнослужащими разведывательных подразделений.

Этап одиночной подготовки продлится  до 2 месяцев, в зависимости от предназначения подразделений. Этап одиночной подготовки, в ходе которого будет проведено более 200 тактических и тактико-строевых занятий, огневых тренировок и занятий по вождению боевых машин, завершится проведением контрольных занятий.

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.

Военный патруль

Военный патруль в Бердске

Военный патруль

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