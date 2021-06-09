"Курьер. Среда. Бердск" передал 55 000 рублей горожан за результаты общественной экологической экспертизы полигона ТКО у кладбища Бердска
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"Курьер. Среда. Бердск" передал 55 000 рублей горожан за результаты общественной экологической экспертизы полигона ТКО у кладбища Бердска

2:30:276/9/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск
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Строительство свалки признали невозможным. Собранные горожанами деньги некоторое время находились в хранении у редакции . И вот, окончательно убедившись в правильности действий всех сторон, деньги были переданы.

Строительство новой свалки активно велось летом 2020 года
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
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Редакция "Курьер. Среда. Бердск" передала сумму в размере 55 000 рублей бердским активистам за работу общественной экспертизы по мусорному полигону между Бердском и с. Маяк Искитимского района.

Активисты Бердска объявляли сбор средств на экологическую экспертизу в январе 2021 года. За проведение экспертизы взялась общественная организация — некоммерческое партнёрство «Экологическое Международное Аудиторское Сообщество. Сертификация». Сумма утвержденная "ЭМАССерт" составила от 90 до 100 тысяч рублей. Названную сумму собирали всем городом.

Как рассказала "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 9 июня общественница Бердска и руководитель организации "Зеленый патруль" Светлана Рябоконь, деньги "ЭМАССерт" пока не переданы.

- Деньги еще не перечисляли. Как только перечислим, так сразу и скажем. Будем ориентироваться по готовности этой компании. Они сообщат, когда деньги нужно будет отдать,- сказала Светлана Рябоконь.

Назвать общую собранную сумму Светлана Рябоконь затруднилась. Она объяснила это тем, что держателем карты является совершенно другой человек.

В скором времени, как сказали активисты, они отчитаются за каждую копейку и поблагодарят горожан за проявленное неравнодушие в группе Whatsapp #БердскПРОТИВсвалки.

Напомним, что сбор средств был прекращен 23 февраля. 55 тысяч рублей собранные горожанами, находились в хранении редакции некоторое время. И вот только, когда мы окончательно убедились в порядочности организации, проводившей общественную экспертизу, деньги были переданы  8 июня на карту одной из активисток Бердска: 5228 6005 0071 8350 Marina Dubovitskya . "Курьер. Среда. Бердск" благодарит всех жителей за участие в судьбе Бердска.

Кстати, строительство свалки возле кладбища Бердска экологическая экспертиза НП "ЭМАСсерт" признала невозможным. Свои выводы партнерство предоставило в редакцию.

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