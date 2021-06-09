Подросткам и пьяным запретят выгуливать животных в России
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Подросткам и пьяным запретят выгуливать животных в России

1:23:316/9/2021Фото: pixabay
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Законопроект нужно конкретизировать, потому как непонятно, какие животные входят в список тех, с которыми нельзя будет гулять.

Пьяным нельзя будет гулять с собаками

Правительство Российской Федерации поддержало новый законопроект, согласно которому пьяным гражданам, а также лицам младше 14 лет будет запрещено выгуливать домашних животных.

Выяснилось, что парламентарии собираются внести изменения в закон ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты России». В нем предлагается изменить правила выгула домашних животных. Выгуливать питомцев будет запрещено лицам находящимся в состоянии алкогольного, токсического, наркотического опьянения, а также детям младше 14 лет.

Но в правительстве уточнили, что данный законопроект нужно конкретизировать, потому как непонятно, какие животные входят в список тех, с которыми нельзя будет гулять.

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