Подросткам и пьяным запретят выгуливать животных в России

Правительство Российской Федерации поддержало новый законопроект, согласно которому пьяным гражданам, а также лицам младше 14 лет будет запрещено выгуливать домашних животных.
Выяснилось, что парламентарии собираются внести изменения в закон ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты России». В нем предлагается изменить правила выгула домашних животных. Выгуливать питомцев будет запрещено лицам находящимся в состоянии алкогольного, токсического, наркотического опьянения, а также детям младше 14 лет.
Но в правительстве уточнили, что данный законопроект нужно конкретизировать, потому как непонятно, какие животные входят в список тех, с которыми нельзя будет гулять.