В Красноярске пассажир такси открыл стрельбу по велосипедистам. ЧП попало на видео

Серьезное ЧП произошла на днях в Красноярске. Там пассажир такси открыл стрельбу по велосипедистам. Выяснилось, что все произошло прямо в центре города. Очевидцы засняли произошедшее на видео и выложили в соцсети. На кадрах видно, что по дороге едут четыре велосипедиста. Затем они начинают кричать из-за того, что один из водителей поехал за ними на красный сигнал светофора и прибавляют скорость. Но скоро такси нагоняет парней, из пассажирского окна высовывается рука с чем-то, похожим на оружие. Следом слышны выстрелы.
К сожалению, пока не ясно, есть ли пострадавшие. Неизвестно, что спровоцировало таксиста на такое поведение. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося.
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