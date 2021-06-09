Три пациента задохнулись угарным газом при пожаре в реанимации областной больницы Рязани

Сегодня, 9 июня, серьезное ЧП произошло в Рязани. Там, в отделении реанимации и интенсивной терапии областной клинической больницы имени Семашко произошел пожар. Возгорание начало в 3.35 по московскому времени. Как сообщили в ГУ МЧС России по Рязанской области, пожар удалось ликвидировать спустя почти час – в 4.19.
Спасателям пришлось эвакуировать 37 человек. К сожалению, во время ЧП погибли три человека, еще 11 пострадали. Среди них есть две медсестры, которые спасали людей и сейчас находятся в состоянии средней степени тяжести. Решается вопрос об отправке их в Москву.
В настоящее время выясняются все подробности произошедшего, а также причина возгорания.