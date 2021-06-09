Автомобильный глушитель выхлопных газов
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09.06
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Автомобильный глушитель выхлопных газов

2:33:086/9/2021Фото: massive.ua
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Замена изношенных деталей нужна в любом случае, даже если они относятся и не к самым важным системам.


Недаром машина работает как слаженный единый механизм. Поэтому от качества и работоспособности даже маленького винтика зависит очень многое. А что уж говорить, если нужно купить глушитель.

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Как понять, что глушитель уже неработоспособен


Конечно, водитель, в первую очередь, заметит сильный шум. Глушители постоянно находятся под интенсивными нагрузками, поэтому часто выходят из строя. Помимо шума на поломку глушителя указывают и другие признаки:

  • в салон потянуло бензином;

  • водитель и пассажиры отчетливо ощущают выхлопные газы внутри авто;

  • барахлит привод.


Если вовремя не решать проблему, неприятности могут коснуться и мотора, а это уже будет весьма печально. Все-таки замена любой детали обходится куда дешевле, чем ремонт силового агрегата.

Принцип работы устройства


Глушитель снижает шум и правильно обрабатывает шлицы, исходящие от мотора. Вся система выхлопа, как и глушители, призвана гасить невероятный шум, исходящий от выхлопных газов. Выхлопная система снижает интенсивность отходящих газов, а глушитель снижает шум выхлопа до нормальных значений.

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