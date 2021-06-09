3-летнего сына расчлененного репера Энди Картрайта отпустили из детского дома

Накануне стало известно, что трехлетнего сына репера Энди Картрайта, которого расчленила собственная жена, отпустили из детского дома. Выяснилось, что это случилось сразу после того, как его мать Марина Кохал и тетя Надежда Евдеева подали в суд и требовали отдать ребенка. Также они утверждали, что действия администрации района незаконными. В итоге, суд согласился с их доводами и мальчика отдадут под временную опеку.
- Сейчас происходит процедура предварительной опеки над несовершеннолетним Ефимом Юшко во исполнение решения районного суда от 7 июня. Постановлением установлено назначение ему временного опекуна. Ребенка забрали, он чувствует себя хорошо, - сообщили в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Северной столице.
Отметим, что мальчика не хотели отдавать законной бабушке из-за того, что ее считали соучастницей убийства репера. А жена певца все еще находится в СИЗО.