Как живет в СИЗО 14-летняя школьница, которая изнасиловала девочку бутылкой
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Как живет в СИЗО 14-летняя школьница, которая изнасиловала девочку бутылкой

3:11:336/9/2021Фото: pixabay
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Кормят задержанную хорошо – питание включает каши, колбасу, творог, сыр, кофе, булочки на завтрак, борщ с мясом, говядину с овощами, компот, хлеб и кефир на обед, в полдник — фрукты, сок и конфеты, а на ужин — сельдь с картофелем.

Обвиняемую 14-летнюю школьницу держат в хороших условиях

14-летняя школьница из Барнаула, которая изнасиловала 11-летнюю девочку в настоящее время находится в СИЗО. В УФСИН по региону рассказали, в каких условиях она содержится.

Так, она находится в камере не меньше 12 квадратов. В ней есть зеркало, телевизор и холодильник. Спать ей можно 8 часов, а гулять не менее двух часов. С собой можно взять спортивные принадлежности.

Женщины и подростки в СИЗО могут принимать душ не меньше двух раз в неделю. Также им разрешено иметь учебники и получать консультации преподавателей из вечерней школы.

Подросткам можно передавать посылки без ограничения по весу. Кормят задержанную хорошо – питание включает каши, колбасу, творог, сыр, кофе, булочки на завтрак, борщ с мясом, говядину с овощами, компот, хлеб и кефир на обед, в полдник — фрукты, сок и конфеты, а на ужин — сельдь с картофелем.

Напомним, все произошло 23 мая. Тогда 14-летняя школьница вместе с подругами заманила в заброшенное здание 11-летнюю девочку. Там ее избили и изнасиловали бутылкой. Школьнице грозит до 10 лет лишения свободы. Ее подельницам, возможно, ничего – они не достигли возраста уголовной ответственности.

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