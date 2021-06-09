Как живет в СИЗО 14-летняя школьница, которая изнасиловала девочку бутылкой

14-летняя школьница из Барнаула, которая изнасиловала 11-летнюю девочку в настоящее время находится в СИЗО. В УФСИН по региону рассказали, в каких условиях она содержится.
Так, она находится в камере не меньше 12 квадратов. В ней есть зеркало, телевизор и холодильник. Спать ей можно 8 часов, а гулять не менее двух часов. С собой можно взять спортивные принадлежности.
Женщины и подростки в СИЗО могут принимать душ не меньше двух раз в неделю. Также им разрешено иметь учебники и получать консультации преподавателей из вечерней школы.
Подросткам можно передавать посылки без ограничения по весу. Кормят задержанную хорошо – питание включает каши, колбасу, творог, сыр, кофе, булочки на завтрак, борщ с мясом, говядину с овощами, компот, хлеб и кефир на обед, в полдник — фрукты, сок и конфеты, а на ужин — сельдь с картофелем.
Напомним, все произошло 23 мая. Тогда 14-летняя школьница вместе с подругами заманила в заброшенное здание 11-летнюю девочку. Там ее избили и изнасиловали бутылкой. Школьнице грозит до 10 лет лишения свободы. Ее подельницам, возможно, ничего – они не достигли возраста уголовной ответственности.