185 объектов в 2021 году: дворы и парки в Новосибирской области благоустраиваются при активном участии жителей региона
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185 объектов в 2021 году: дворы и парки в Новосибирской области благоустраиваются при активном участии жителей региона

3:14:066/9/2021Фото: pixabay.com
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Проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» реализуется в Новосибирской области при активном участии жителей, которые определяют приоритетность объектов благоустройства и участвуют в их обсуждении.

185 объектов в 2021 году: дворы и парки в Новосибирской области благоустраиваются

Крупнейшим объектом благоустройства по нацпроекту в 2021 году станет Заельцовский парк в г. Новосибирске. Реализация нацпроекта проводится под контролем Правительства Новосибирской области.

Об этом в ходе пресс-конференции рассказал министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов. Он подчеркнул, что федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» максимально нацелен на реализацию запросов жителей городов и поселков. «В этом году впервые на единой цифровой платформе было проведено Всероссийское голосование по выбору общественных пространств и дизайн-проектов для благоустройства 2022 году. В Новосибирской области в голосовании приняли участие более 111 тысяч человек», – отметил министр.

На региональном уровне система обратной связи с гражданами в рамках реализации этого проекта дополнена Интерактивной картой объектов благоустройства, которая позволяет увидеть поэтапный ход строительства всех объектов: дворовых территорий и общественных пространств. Ознакомиться c картой объектов благоустройства и оставить свой отзыв можно на платформе «Электронная демократия Новосибирской области».

Денис Архипов также назвал наиболее крупные объекты благоустройства 2021 года по нацпроекту: в г. Новосибирске им станет Заельцовский парк, где уже ведутся работы. Для выполнения работ заключен контракт на сумму 170,65 млн рублей. Дизайн-проект предусматривает работы по развитию экологической и спортивно-оздоровительной функций парка: замену покрытия центральной аллеи на тротуарную плитку с выделением дорожки из тактильной плитки, устройство прогулочных экотроп, устройство трассы для скандинавской ходьбы, установку детских площадок и спортивных комплексов, увеличение веломаршрута и создания велопарковок, создание амфитеатра и малой сцены для проведения различных мероприятий и кинопоказов, обновление парковой мебели, высадку деревьев, обновление системы электроснабжения и водоснабжения. Часть средств в 2021 году также будет направлена на благоустройство территории, прилегающей к многофункциональной ледовой арене в Кировском районе города Новосибирска. Работы по благоустройству завершатся в 2022 г.

Среди других крупных объектов в регионе: «Благоустройство общественной территории по ул. Матросова» в с. Усть-Тарка, «Благоустройство Железнодорожного сквера» в с. Убинское, «Центральный парк (Строительство фонтана)» в р.п. Ордынское, Бульвар «Центральный» в г. Куйбышеве и «Благоустройство центральной площади» в с. Здвинск. Одновременно идет реализация проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды: «Общественное пространство по ул. Переездный переулок» в г. Купино, «Концепт-проект формирования территориального оздоровительного многофункционального природного комплекса «Савка» в г. Карасук, «Благоустройство центральной площади» в г. Куйбышев. На эти проекты предусмотрена субсидия в размере 188,6 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 140 млн рублей, областного бюджета Новосибирской области – 48,6 млн рублей.

«В этом году в рамках нацпроекта планируем благоустроить не менее 185 объектов – 115 дворовых территорий и 70 общественных пространств. Сейчас работы развернуты на 114 объектах, а на 11 объектах работы уже завершены. С каждым годом реализация проектов ускоряется благодаря повышению профессионализма всех участников, а также активному вовлечению граждан в этот процесс», – рассказал Денис Архипов.

Напомним, в 2021 году на благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов и общественных пространств на территории Новосибирской области муниципальным образованиям Новосибирской области предусмотрена субсидия в размере 1193,5 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 894,22 млн рублей, средства областного бюджета Новосибирской области – 299,3 млн рублей.

Источник: Департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области

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