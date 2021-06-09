Подростки выдумали стрелка, чтобы оправдать ранения из ружья на своих телах

Вчера, 8 июня, в одной из школ Волжского произошло ЧП. Два школьника пришли на уроки с перебинтованными ногами и руками и рассказали учителю, что в них стреляли прямо на улице. Но потом оказалось, что стрелка они выдумали – повреждения они нанесли себе сами.
Дети должны были встретиться утром и вместе пойти в школу. Но один подросток пригласил другого к себе домой и показал ему ружьё. Второй ради шутки решил нацелиться на первого и случайно нажал на курок, попав мальчику в руку. Потом стрелок предложил другу сделать ответный выстрел в ногу. В итоге, они перебинтовали конечности и пошли в школу, где у педагогов возникли вопросы по поводу того, что с ними случилось.
Потом объясняться подросткам пришлось с полицией. Правоохранителям они показали видео, которое доказывает, что травмы они нанесли себе сами.