10 июня двунадесятый церковный праздник Вознесение Господне-2021: как прожить великую дату по церковным традициям
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10 июня двунадесятый церковный праздник Вознесение Господне-2021: как прожить великую дату по церковным традициям

5:20:126/9/2021Фото: "Фома"
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Иисус в этот день завершил свое земное служение, заменив его служением в церкви. Эти события подарили людям еще большую веру в Господа и спасение души, если искренне раскаяться в своих грехах.

икона
В этот день Иисус закончил свое земное служение

В четверг, 10 июня, все православные христиане будут отмечать большой праздник, который относится к числу двунадесятых - Вознесение Господне.

События того дня описаны в евангелии от Луки и Апостольских трудах. На протяжении сорока дней с момента своего воскрешения Иисус постоянно являлся свои ученикам, убеждая их в истинности своего воскресения и правдивости происходящего. Он рассказывал им как следует жить и нести христианство, читал последние проповеди. А по истечении сорокадневного срока всех собрал в Вифании на горе Елеон, дал всем свое благословение и, подняв руки вверх, вознесся в небеса.

Его скрыло белое  облако, а с небес спустились ангелы и велели апостолам отправиться в Иерусалим и ждать схождения Святого Духа, как им обещал Иисус ранее. Также они объявили о Втором Пришествии и скрылись в небесах вслед за Иисусом.

Таким образом Иисус завершил свое земное служение, заменив его служением в церкви. Эти события подарили людям еще большую веру в Господа и спасение души, если искренне раскаяться в своих грехах.

Традиции Вознесения

В этот день главной традицией является посещение праздничного богослужения и общая молитва. Молятся православные сегодня об укреплении веры, о прощении грехов, возносят благодарственные молитвы Господу.

Поста в этот день и на праздничный стол можно готовить любые блюда. Женщины сегодня пекут разную выпечку, пироги и хлебные лесенки, символизирующие подъем в небо. Эти лесенки пригождались в качестве подарка, использовались для гаданий и обрядов на урожай.

Те, кто ходили на кладбище, оставляли лесенки и могилах усопших, символично, чтобы им нашлась дорога в небеса к Господу. Сразу отметим, что это не церковная традиция и оставлять на могилах еду запрещено.

В народе проводились гуляния и песнями и плясками, молились все вместе о хорошем урожае. Праздник выпадает на начало лета и с ним отмечали приход тепла.

Старались в этот день не рукодельничать и не работать. Запрет был только на ту работу, которую без проблем можно отложить на другой день.

Приметы на Вознесение

Дождь на Вознесение был плохой приметой. Говорили, что урожая в этом году не будет. И наоборот - солнечный  день сулил обратное.

Если сегодня сухо - дождей не будет полтора месяца. Идет дождь - он будет еще 6 недель идти.

Роса с утра на траве обладает целебными свойствами, ею умывались, собирали, ходили босиком по траве.

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