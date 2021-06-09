Экс-директор "Вектора" Сергей Нетесов сделал заявление о третье волне коронавируса в Новосибирской области

В Бердске заболеваемость коронавирусом начинает расти: в понедельник, 7 июня главврач ЦГБ Алла Дробинская сказала, что количество пациентов в ковидном госпитале увеличилось вдвое, 28 пациентов находятся в «красной зоне». В редакцию начали поступать звонки от больных COVID-19 - многим из них стало тяжело получить помощь, например, бердчанка Елена 3 дня не могла дозвониться до ковидной бригады. У многих жителей встает вопрос - не идет ли третья волна? Как убеждает вирусолог Сергей Нетёсов, нет.
- Представьте себе воду. Если перед вами гладкая поверхность, то волны нет. Повышения заболеваемости нет. Изо дня в день примерно одинаковые цифры, около 70. 6 июня было 87 заболевших, 7 июня - 73. Это падение заболеваемости, понимаете? - объясняет вирусолог, доктор биологических наук НГУ Сергей Нетёсов.
Прирост в 5 человек заболеваемости с 7 июня по 8 июня (с 73 до 78) профессор посчитал несущественным. Действительно, с темпами прироста заболеваемости в ноябре-декабре 2020 года это не сравнится - тогда за день в Новосибирской области стабильно заболевало порядка 170 человек.
Однако мы также прислушиваемся к историям о том, как тяжело бывает попасть в больницу или сдать анализ на COVID-19, и то, что таких простых вещей приходится добиваться с трудом - плохой знак. Напомним, вчера, 8 июня, Алла Дробинская сказала редакции «Курьер. Среда. Бердск», что сейчас никто не может сказать точно, идет или нет третья волна коронавируса.