Экс-директор "Вектора" Сергей Нетесов сделал заявление о третье волне коронавируса в Новосибирской области
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
09.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Экс-директор "Вектора" Сергей Нетесов сделал заявление о третье волне коронавируса в Новосибирской области

4:23:246/9/2021,Алиса ЕршоваФото: pixabay.com
0

Рост числа пациентов в ковидном госпитале вирусолог назвал случайным, а прирост заболеваемости - незначительным.

Как говорит вирусолог Сергей Нетёсов, третьей волны можно не ждать
Как говорит вирусолог Сергей Нетёсов, третьей волны можно не ждать
Сюжет: Вторая волна COVID-19
Коронавирус убил пять пациентов в Новосибирской области за сутки на 8 июня

Коронавирус убил пять пациентов в Новосибирской области за сутки на 8 июняНовые данные о зараженных коронавирусом в Бердске на 7 июня 2021Ещё 1671 новости

В Бердске заболеваемость коронавирусом начинает расти: в понедельник, 7 июня главврач ЦГБ Алла Дробинская сказала, что количество пациентов в ковидном госпитале увеличилось вдвое, 28 пациентов находятся в «красной зоне». В редакцию начали поступать звонки от больных COVID-19 - многим из них стало тяжело получить помощь, например, бердчанка Елена 3 дня не могла дозвониться до ковидной бригады. У многих жителей встает вопрос - не идет ли третья волна? Как убеждает вирусолог Сергей Нетёсов, нет.

- Представьте себе воду. Если перед вами гладкая поверхность, то волны нет. Повышения заболеваемости нет. Изо дня в день примерно одинаковые цифры, около 70. 6 июня было 87 заболевших, 7 июня - 73. Это падение заболеваемости, понимаете? - объясняет вирусолог, доктор биологических наук НГУ Сергей Нетёсов.

Прирост в 5 человек заболеваемости с 7 июня по 8 июня (с 73 до 78) профессор посчитал несущественным. Действительно, с темпами прироста заболеваемости в ноябре-декабре 2020 года это не сравнится - тогда за день в Новосибирской области стабильно заболевало порядка 170 человек.

Однако мы также прислушиваемся к историям о том, как тяжело бывает попасть в больницу или сдать анализ на COVID-19, и то, что таких простых вещей приходится добиваться с трудом - плохой знак. Напомним, вчера, 8 июня, Алла Дробинская сказала редакции «Курьер. Среда. Бердск», что сейчас никто не может сказать точно, идет или нет третья волна коронавируса.

Выпускница явилась в таком наряде, что пришлось вызывать полицию
Какие признаки сразу выдают, что человек часто выпивает
Этот продукт нельзя сочетать с огурцом: а мы любим именно так
Народная артистка России трагически погибла в ДТП
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Бывший командир «Азова» поведал о деяниях Протасевича в Донбассе
Этот продукт нельзя сочетать с огурцом: а мы любим именно так
Народная артистка России трагически погибла в ДТП
Весь мир узнал, что ждет Путина уже 21 июня
рост заболеваемостикоронавирусCOVID-19вирусологтретья волна
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы думаете, идет ли третья волна?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскЭкс-директор "Вектора" Сергей Нетесов сделал заявление о третье волне коронавируса в Новосибирской области
    4:23:24 6/9/2021
    Экс-директор "Вектора" Сергей Нетесов сделал заявление о третье волне коронавируса в Новосибирской области
    Почему поминают умерших 10 июня в великий двунадесятый праздник церкви Вознесение Господне: есть ли запрет на посещение кладбища?
    4:20:35 6/9/2021
    Почему поминают умерших 10 июня в великий двунадесятый праздник церкви Вознесение Господне: есть ли запрет на посещение кладбища?
    В России задержали известного блогера Юрия Хованского за призывы к терроризму
    4:09:31 6/9/2021
    В России задержали известного блогера Юрия Хованского за призывы к терроризму
    Медикам России начнут платить зарплату по новым правилам с 1 ноября 2021
    3:56:44 6/9/2021
    Медикам России начнут платить зарплату по новым правилам с 1 ноября 2021
    БердскПропавшая в сочном красно-белом костюме Галина Никитенко из Бердска нашлась
    3:49:48 6/9/2021
    Пропавшая в сочном красно-белом костюме Галина Никитенко из Бердска нашлась
    БердскБеглого 15-летнего Мишу Костромина вернули отцу в Бердске спустя 3 недель поиска. Где он пропадал, рассказываем
    3:30:48 6/9/2021
    Беглого 15-летнего Мишу Костромина вернули отцу в Бердске спустя 3 недель поиска. Где он пропадал, рассказываем
    Подростки выдумали стрелка, чтобы оправдать ранения из ружья на своих телах
    3:23:42 6/9/2021
    Подростки выдумали стрелка, чтобы оправдать ранения из ружья на своих телах
    Как связаны Иисус Христос и Мария Магдалина? Сегодня, 9 июня, Отдание Пасхи 2021: главные запреты дня
    3:20:46 6/9/2021
    Как связаны Иисус Христос и Мария Магдалина? Сегодня, 9 июня, Отдание Пасхи 2021: главные запреты дня
    185 объектов в 2021 году: дворы и парки в Новосибирской области благоустраиваются при активном участии жителей региона
    3:14:06 6/9/2021
    185 объектов в 2021 году: дворы и парки в Новосибирской области благоустраиваются при активном участии жителей региона
    Как живет в СИЗО 14-летняя школьница, которая изнасиловала девочку бутылкой
    3:11:33 6/9/2021
    Как живет в СИЗО 14-летняя школьница, которая изнасиловала девочку бутылкой