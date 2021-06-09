Медикам России начнут платить зарплату по новым правилам с 1 ноября 2021
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Медикам России начнут платить зарплату по новым правилам с 1 ноября 2021

3:56:446/9/2021Фото: pixabay.com
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Пилотный проект пройдёт в семи регионах. Это Белгородская, Курганская, Омская, Оренбургская и Тамбовская области, Севастополь и Якутия.

В России пройдёт пилотный проект по переходу на новую систему оплаты труда медицинских работников

С 1 ноября в России запустят пилотный проект по внедрению новой системы оплаты труда в здравоохранении. Постановление об этом подписал председатель Правительства Михаил Мишустин. Новый подход позволит выровнять ситуацию с зарплатами медицинских работников – врачей, среднего и младшего медицинского персонала, а также избежать дефицита кадров в одном регионе и переизбытка в другом.

Пилотный проект пройдёт в семи регионах. Это Белгородская, Курганская, Омская, Оренбургская и Тамбовская области, Севастополь и Якутия.

Сейчас региональные больницы и поликлиники самостоятельно определяют размеры окладов сотрудников, а во всей отрасли отсутствуют единые требования к назначению стимулирующих и компенсационных выплат. В результате в зависимости от медицинского учреждения зарплаты медицинских работников одного профиля и квалификации могут отличаться.

Пилотный проект нацелен на решение этой проблемы. Во время эксперимента оклады медицинских работников будут рассчитываться по новым правилам – с учётом коэффициента дифференциации в зависимости от сложности труда, а также коэффициента экономического развития региона. Размер региональных коэффициентов и методику расчёта установит Правительство по предложению Минтруда и Минздрава. Они же подготовят и внесут в Правительство проекты единых перечней выплат компенсационного и стимулирующего характера, размер и условия назначения.

Документом предусмотрено, что заработная плата медработников во время проведения пилотного проекта не должна быть ниже зарплаты по действующей системе оплаты труда.

Пилотный проект продлится до марта 2022 года. По его результатам будут определены единые требования к системе оплаты труда для медработников по всей стране.

Разработать новые подходы к формированию зарплат в сфере здравоохранения Правительству поручил Президент России Владимир Путин.

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